Irska ministrica vanjskih poslova: EU ne može nastaviti biti posmatrač u Gazi i na Zapadnoj obali Što se ovo duže odgađa, što duže traje, manja je vjerovatnoća da će Izrael promijeniti svoje ponašanje, kaže Helen McEntee

Zemlje Evropske unije (EU) moraju djelovati jer ne mogu nastaviti biti "posmatrači", posebno kada je u pitanju Gaza, rekla je u ponedjeljak irska ministrica vanjskih poslova, javlja Anadolu.

Govoreći novinarima uoči Vijeća za vanjske poslove u Briselu, Helen McEntee je ponovila da je Irska pozvala na sankcije protiv nasilnih okupatora na Zapadnoj obali i "onih koji ih podržavaju".

"Moje je mišljenje da EU mora djelovati, da ne možemo nastaviti biti posmatrači, posebno kada je u pitanju Gaza, posebno kada je u pitanju eskalacija situacije na Zapadnoj obali", rekla je.

Naglašavajući da će pozivati ​​na suspenziju trgovinskih elemenata Sporazuma o pridruživanju između Izraela i EU, McEntee je rekla da je "apsolutno neophodno" da se EU uskladi s međunarodnim pravom.

"Jasno je stavljeno do znanja da je ova vrsta trgovine ilegalna, i stoga ću raditi s kolegama, što se ovo duže odgađa, što duže traje, manja je vjerovatnoća da će Izrael promijeniti svoje ponašanje."

Rekla je da se nasilje nije smanjilo, već samo povećalo i da se situacija u Gazi nastavlja pogoršavati.

"Dakle, humanitarna situacija je i dalje katastrofalna. Ne stiže dovoljno pomoći, a ponašanje i postupci Izraela se ne mijenjaju, i mislim da zapravo moramo reagovati. Mislim da moramo djelovati. Moramo reagovati."

Na pitanje o carinama kada je u pitanju trgovina s okupatorima, rekla je da to "legitimizuje ono što bi trebala biti ilegalna trgovina".

"Međunarodno pravo je vrlo jasno da su ovo ilegalna naselja. Dakle, primjenom tarifa sugerirate da su donekle legitimizirana. Dakle, mi ovo ne bismo podržali", dodala je.

Kasnije je francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot objavio da su se ministri vanjskih poslova EU dogovorili o novoj rundi sankcija usmjerenih protiv izraelskih okupatora i organizacija optuženih za podršku ilegalnim aktivnostima naseljavanja na okupiranoj Zapadnoj obali.

"Gotovo je. Evropska unija danas sankcionira glavne izraelske organizacije krive za podršku ekstremističkoj i nasilnoj kolonizaciji Zapadne obale, kao i njihove vođe. Ovi najozbiljniji i najnepodnošljiviji činovi moraju prestati bez odlaganja", napisao je Barrot na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.