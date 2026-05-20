Iranski predsjednik pozvao na saradnju javnosti radi uštede energije usljed ekonomskih pritisaka Masoud Pezeshkian upozorava da stare metode upravljanja nisu dovoljne dok zvaničnici ističu rastuće troškove života i izazove u upravljanju energijom

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian pozvao je u srijedu na saradnju javnosti radi uštede energije i upravljanja potrošnjom dok se zemlja suočava s rastućim ekonomskim pritiscima.

Govoreći na nacionalnom sastanku pokrajinskih guvernera, Pezeshkian je rekao da metode koje su ranije korištene za upravljanje državom više same po sebi nisu dovoljne za rješavanje trenutnih izazova Irana.

"Potrebno je usvojiti nove pristupe i osmisliti kreativna rješenja za prevazilaženje problema", rekao je u izjavi koju je prenijela novinska agencija Fars.

Pezeshkian je upozorio da bi Iran mogao biti suočen s dodatnim poteškoćama ako vlasti ne provedu precizno planiranje upravljanja potrošnjom vode, električne energije, plina i benzina.

"Moramo pozvati javnost na saradnju u štednji i upravljanju potrošnjom kako bismo zemlju mogli voditi kroz trenutne okolnosti dostojanstveno i snažno", rekao je.

Iranski predsjednik dodao je da bi mnogi problemi već bili riješeni da su ranije metode same po sebi bile sposobne riješiti probleme zemlje.

Odvojeno od toga, predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Qalibaf priznao je rastuće ekonomske poteškoće u audio poruci objavljenoj na njegovom Telegram kanalu.

Qalibaf je rekao da su Iranci oko 80 dana pružali otpor onome što je opisao kao rat nametnut od strane Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, ali da su se posljednjih sedmica također suočavali s ekonomskim problemima i rastućim troškovima života u svakodnevnom životu.

Ukazao je na nagli rast cijena osnovnih proizvoda, uključujući rižu, piletinu, jaja i meso, uz pad kupovne moći i smanjenje mogućnosti za zaposlenje.

"Svjestan sam skoka cijena osnovnih proizvoda na tržištu, posebno povećanja cijena nekih prehrambenih artikala", rekao je Qalibaf.

Predsjednik parlamenta također je upozorio da, uprkos skoro mjesec dana relativnog zatišja na vojnim frontovima, neprijatelji Irana nisu odustali od svojih vojnih ciljeva te da provode ono što je opisao kao novu fazu pritiska uz ekonomske i političke mjere.

Regionalne tenzije ostale su visoke otkako su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je podstaklo uzvratne napade Teherana na Izrael i američke saveznike u Zaljevu, kao i zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali razgovori u Islamabadu nisu uspjeli osigurati trajni sporazum. Američki predsjednik Donald Trump kasnije je produžio primirje na neodređeno vrijeme, uz zadržavanje blokade brodova koji putuju prema iranskim lukama ili iz njih kroz strateški plovni put.

Hormuški moreuz jedan je od najvažnijih svjetskih energetskih uskih grla, povezujući Zaljev s međunarodnim tržištima. Poremećaji na tom području od početka rata s Iranom izazvali su zabrinutost zbog globalnih zaliha nafte, goriva i plina.