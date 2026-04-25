Iranski aerodrom "Imam Khomeini" nastavlja neke međunarodne letove

Serdar Dincel
25 April 2026•Ažuriranje: 25 April 2026
Iranski međunarodni aerodrom "Imam Khomeini" u Teheranu nastavio je neke međunarodne letove u subotu ujutro, objavio je državni emiter IRIB, javlja Anadolu.
Prvi letovi iz Teherana krenuli su prema Istanbulu, Muscatu i Medini.
Nastavak je uslijedio nakon što je Ramin Kashef Azar, izvršni direktor aerodromskog grada "Imam Khomeini", u petak rekao iranskoj novinskoj agenciji za rad (ILNA) da će se strani putnički letovi nastaviti u subotu.
Zračni saobraćaj je bio uglavnom poremećen nakon početka rata 28. februara, kada su SAD i Izrael pokrenuli zajedničku ofanzivu na Iran, što je izazvalo odmazdu Teherana.
Rat je na čekanju od 8. aprila pod primirjem kojim je posredovao Pakistan.
Washington i Teheran su prije dvije sedmice održali razgovore u Pakistanu, a u toku su napori da se dogovori nova runda pregovora.
Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi nalazi se u Islamabadu, a američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner također su na putu za pakistansku prijestolnicu. Međutim, šanse za trenutni nastavak direktnih pregovora su male.