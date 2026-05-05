Iran tvrdi da je u američkom napadu u Hormuškom moreuzu ubijeno petero civila Vojni izvor kazao je da je SAD napao dva mala broda s teretom, ubivši petero civilnih putnika, objavila je novinska agencija Tasnim

Iranski mediji su u utorak objavili da je petero civila ubijeno kada su američke snage ciljale male teretne brodove u Hormuškom moreuzu, osporavajući Washingtonovu verziju incidenta, javlja Anadolu.

Poluzvanična novinska agencija Tasnim, pozivajući se na vojni izvor, objavila je da je istraga utvrdila da su američke snage napale dva mala broda s teretom iz Khasaba na obali Omana prema Iranu.

"Nakon lažne tvrdnje američke vojske da je ciljala šest iranskih glisera, budući da nijedan od borbenih brodova IRGC-a nije pogođen, provedena je istraga o prirodi tvrdnje iz lokalnih izvora", citiran je izvor, misleći na Iranski korpus islamske revolucionarne garde.

Petero civilnih putnika je ubijeno u napadu, rekao je vojni izvor, opisujući to kao "ishitreni" potez vođen američkim "strahom" od operacija brzih brodova IRGC-a.

Centralna komanda SAD-a (CENTCOM) ranije je saopćila da su američki helikopteri korišteni za uništavanje "malih iranskih brodova koji prijete komercijalnom brodarstvu", rekavši da su plovila bila meta tokom napora da se osigura saobraćaj kroz strateški vodeni put.

CENTCOM je optužio Iran da je u ponedjeljak otvorio vatru na američke ratne brodove i komercijalne brodove.

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela, kao i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz pakistansko posredovanje, ali razgovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum. Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump bez određenog roka.

Od 13. aprila, Sjedinjene Američke Države sprovode pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski saobraćaj u Hormuškom moreuzu.