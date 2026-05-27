Ovo pitanje nije na dnevnom redu pregovora, rekao je Ali Bagheri, prenijela je poluslužbena iranska agencija Fars.

Iran potvrdio da obogaćeni uranijum nije dio trenutnih pregovora sa SAD-om Ovo pitanje nije na dnevnom redu pregovora, rekao je Ali Bagheri, prenijela je poluslužbena iranska agencija Fars.

Iran je u srijedu saopćio da obogaćeni uranijum nije predmet trenutnih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je zamjenik sekretara Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Irana.

„Ovo pitanje nije na dnevnom redu pregovora“, rekao je Ali Bagheri, prenijela je poluslužbena iranska agencija Fars.

Prema izvještaju, Bagheri je izjavu dao na marginama međunarodne sigurnosne konferencije u Moskvi.

U ponedjeljak je predsjednik SAD Donald Trump izjavio da bi iranske zalihe obogaćenog uranijuma trebalo da budu „odmah“ prebačene u Sjedinjene Američke Države radi uništenja ili uništene na licu mjesta, ili na nekoj drugoj prihvatljivoj lokaciji.

Ove izjave dolaze u trenutku kada Washington i Teheran nastavljaju diplomatski proces uz posredovanje Pakistana, s ciljem okončanja sukoba koji je počeo nakon američkih i izraelskih napada na Iran 28. februara, nakon čega je uslijedila iranska odmazda.