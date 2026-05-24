Iran optužio Rubija da pokušava iskriviti stvarnost nakon izjava o energetskim tržištima i nuklearnom programu

Amir Latif Arain
24 Maj 2026•Ažuriranje: 24 Maj 2026
Iran je u nedjelju optužio američkog državnog sekretara Marca Rubija da pokušava iskriviti stvarnost, odbacujući njegove izjave o globalnim energetskim tržištima i nuklearnom programu Teherana tokom njegove posjete Indiji.
"Ovakve optužbe predstavljaju jasan pokušaj iskrivljavanja stvarnosti u regiji i skretanja pažnje s destabilizirajućih politika Sjedinjenih Američkih Država i cionističkog režima", navodi se u saopćenju iranske ambasade u Indiji.
Rubio je u subotu rekao da SAD neće dozvoliti Iranu da drži energetsko tržište kao taoca i da Teheran nikada ne može imati nuklearno oružje.
"Ono što je posljednjih godina držalo globalno energetsko tržište kao taoca jesu nezakonite i nepravedne sankcije koje su Sjedinjene Američke Države uvele na iranski izvoz nafte, sankcije koje su osmišljene i provedene kršeći principe međunarodnog prava i Povelju Ujedinjenih nacija, s ciljem vršenja ekonomskog pritiska na iranski narod", navodi se u saopćenju.
"Ova dva režima (SAD i Izrael) glavni su pokretači eskalacije globalnih sigurnosnih i energetskih kriza i nastoje unaprijediti svoje političke i vojne ciljeve kroz stvaranje nestabilnosti i nesigurnosti", dodaje se.
U vezi s Rubiovim izjavama o iranskom nuklearnom programu, Teheran je podsjetio da je kao posvećena članica Ugovora o neširenju nuklearnog oružja, dosljedno tvrdio da je njegov nuklearni program u potpunosti miroljubiv i da je pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).
"Islamska Republika Iran smatra mirnodopsku upotrebu nuklearne nauke i tehnologije legitimnim i neotuđivim pravom svog naroda i naglašava da se nikada neće odreći ovog zakonitog i međunarodno priznatog prava", navodi se u saopćenju.
Nakon poziva s regionalnim liderima, američki predsjednik Donald Trump je u subotu rekao da je sporazum s Iranom o okončanju rata u velikoj mjeri dogovoren i da se čeka njegovo finaliziranje.