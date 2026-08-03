Ministarstvo vanjskih poslova kaže da su trenutni razgovori s Omanom usmjereni na osiguravanje sigurnog prolaska brodova kroz Hormuški moreuz

Iran kaže da ne vodi pregovore sa SAD-om, već radi s Omanom na uspostavi privremene rute kroz Hormuški moreuz Ministarstvo vanjskih poslova kaže da su trenutni razgovori s Omanom usmjereni na osiguravanje sigurnog prolaska brodova kroz Hormuški moreuz

Iran je u ponedjeljak saopćio da ne vodi pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama te da radi s Omanom na uspostavi privremene rute u Hormuškom moreuzu kako bi se osigurala sigurna plovidba kroz taj strateški plovni put.

Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baqaei rekao je na konferenciji za novinare da su razgovori Teherana i Muskata usmjereni na uspostavu privremene pomorske rute kroz strateški moreuz.

"Naši trenutni razgovori s Omanom usmjereni su na osiguravanje sigurnog prolaska brodova kroz Hormuški moreuz", rekao je Baqaei, prema poluzvaničnoj novinskoj agenciji Fars.

"Radimo na uspostavi privremene rute, u saradnji s Omanom, što je prije moguće, kako bismo osigurali sigurnost plovidbe u Hormuškom moreuzu", dodao je.

Baqaei je odbacio izvještaje o pregovorima između Teherana i Washingtona, rekavši: "Ne vodimo pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama."

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u nedjelju da će razgovori s Iranom početi u ponedjeljak poslijepodne, izrazivši optimizam da bi uskoro mogao biti postignut sporazum o Hormuškom moreuzu i "denuklearizaciji" Irana.

Baqaei je također rekao da se situacija u Hormuškom moreuzu "neće promijeniti sve dok Sjedinjene Američke Države nastavljaju svoje akte agresije i blokadu".