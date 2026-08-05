Džakarta pozvala Izrael da "odmah i trajno obustavi" vojnu ofanzivu i poštuje obaveze iz sporazuma o prekidu vatre

Indonezija osudila nastavak izraelskih napada na Gazu i pozvala na njihov prekid Džakarta pozvala Izrael da "odmah i trajno obustavi" vojnu ofanzivu i poštuje obaveze iz sporazuma o prekidu vatre

Indonezija je u utorak snažno osudila nastavak izraelskih vojnih napada na Gazu i pozvala na njihov hitan prekid.

Napadi, uključujući one usmjerene na civile i civilnu infrastrukturu, predstavljaju ozbiljno kršenje međunarodnog prava, namjerno podrivaju provedbu Mirovnog plana za Gazu i pogoršavaju patnje palestinskog naroda, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova u izjavi.

Džakarta je pozvala Izrael da odmah i trajno obustavi svoju vojnu ofanzivu, u potpunosti ispuni obaveze prema relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija te poštuje sve obaveze iz sporazuma o prekidu vatre u skladu s međunarodnim pravom.

U petak su Mirovni odbor i američki predsjednik Donald Trump objavili sporazum o provedbi naredne faze prekida vatre u Gazi, pri čemu je odbor saopćio da je palestinska grupa Hamas prihvatila detaljan plan puta.

Indonezija je pozdravila objavljeno prihvatanje sporazuma od Hamasa i drugih palestinskih frakcija.

"Ovo je važan korak prema okončanju sukoba", navelo je ministarstvo, pozivajući sve strane da osiguraju potpunu zaštitu civila, medicinskog osoblja i humanitarnih radnika, kao i sigurnu, brzu i nesmetanu isporuku humanitarne pomoći.

"Indonezija potvrđuje svoju nepokolebljivu predanost podršci vjerodostojnom političkom procesu koji vodi ka ostvarenju nezavisne i suverene Države Palestine zasnovane na rješenju o dvije države, u skladu s relevantnim rezolucijama UN-a i međunarodno dogovorenim parametrima, kao jedinom putu prema pravednom, trajnom i sveobuhvatnom miru na Bliskom istoku", dodaje se u saopćenju.

Izrael je od oktobra 2023. u brutalnom ratu u Gazi ubio više od 73.300 ljudi i ranio više od 174.000.

Uprkos sporazumu o prekidu vatre koji je na snazi od 10. oktobra 2025. godine, Izrael je nastavio napade širom enklave, pri čemu je ubijeno 1.250 Palestinaca, a ranjeno 4.110, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze.