Indonezija osudila nastavak izraelskih napada na Gazu i pozvala na njihov prekid

Saadet Gökce
05. august 2026.•Ažuriranje: 05. august 2026.
Indonezija je u utorak snažno osudila nastavak izraelskih vojnih napada na Gazu i pozvala na njihov hitan prekid.
Napadi, uključujući one usmjerene na civile i civilnu infrastrukturu, predstavljaju ozbiljno kršenje međunarodnog prava, namjerno podrivaju provedbu Mirovnog plana za Gazu i pogoršavaju patnje palestinskog naroda, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova u izjavi.
Džakarta je pozvala Izrael da odmah i trajno obustavi svoju vojnu ofanzivu, u potpunosti ispuni obaveze prema relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija te poštuje sve obaveze iz sporazuma o prekidu vatre u skladu s međunarodnim pravom.
U petak su Mirovni odbor i američki predsjednik Donald Trump objavili sporazum o provedbi naredne faze prekida vatre u Gazi, pri čemu je odbor saopćio da je palestinska grupa Hamas prihvatila detaljan plan puta.
Indonezija je pozdravila objavljeno prihvatanje sporazuma od Hamasa i drugih palestinskih frakcija.
"Ovo je važan korak prema okončanju sukoba", navelo je ministarstvo, pozivajući sve strane da osiguraju potpunu zaštitu civila, medicinskog osoblja i humanitarnih radnika, kao i sigurnu, brzu i nesmetanu isporuku humanitarne pomoći.
"Indonezija potvrđuje svoju nepokolebljivu predanost podršci vjerodostojnom političkom procesu koji vodi ka ostvarenju nezavisne i suverene Države Palestine zasnovane na rješenju o dvije države, u skladu s relevantnim rezolucijama UN-a i međunarodno dogovorenim parametrima, kao jedinom putu prema pravednom, trajnom i sveobuhvatnom miru na Bliskom istoku", dodaje se u saopćenju.
Izrael je od oktobra 2023. u brutalnom ratu u Gazi ubio više od 73.300 ljudi i ranio više od 174.000.
Uprkos sporazumu o prekidu vatre koji je na snazi od 10. oktobra 2025. godine, Izrael je nastavio napade širom enklave, pri čemu je ubijeno 1.250 Palestinaca, a ranjeno 4.110, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze.