Indijski premijer i šef američke diplomatije razgovarali o produbljivanju bilateralnih odnosa u New Delhiju

Američki državni sekretar Marco Rubio i indijski premijer Narendra Modi razgovarali su u subotu u glavnom gradu New Delhiju o produbljivanju bilateralnih odnosa.

Rubio je u Indiju stigao rano u subotu u svoju četverodnevnu posjetu toj južnoazijskoj zemlji.

"Imali smo produktivnu diskusiju o načinima za produbljivanje saradnje SAD-a i Indije u oblasti sigurnosti, trgovine i kritičnih tehnologija, područjima koja jačaju obje naše nacije i unapređuju slobodan i otvoren Indo-Pacifik", rekao je na društvenim mrežama američki ambasador u Indiji Sergio Gor, koji je također prisustvovao sastanku.

Gor je dodao da je Indija ključni partner Sjedinjenih Američkih Država.

Ranije u subotu, nakon slijetanja u Kolkatu, Rubio je posjetio Misiju ljubavi (Missionaries of Charity), koju je osnovala Majka Tereza.

Rubio je na drušrvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u napisao da je Majka Tereza ostavila ogromno naslijeđe suosjećanja i služenja.

"Čast mi je bila danas posjetiti Misije ljubavi kako bih odao počast njenom naslijeđu i vidio živi primjer katoličke vjere u djelovanju", rekao je.

Ovo je prva njegova posjeta Indiji, koja uključuje i zaustavljanja u gradovima Agra i Jaipur.

Šef američke diplomatije planira razgovore sa svojim indijskim kolegom S. Jaishankarom u nedjelju, a sljedeće sedmice učestvovat će i na sastanku Kvadrilateralnog sigurnosnog dijaloga, poznatog kao Quad.

Quad, partnerstvo SAD-a, Australije, Indije i Japana, formiran je 2007. godine. Posljednji samit lidera Quad-a održan je u SAD-u 2024. godine.

Saopćenje američkog State Departmenta pred posjetu navodi da će sekretar razgovarati o energetskoj sigurnosti, trgovini i odbrambenoj saradnji tokom sastanaka s visokim indijskim zvaničnicima.