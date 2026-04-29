Indija pregovara s Iranom oko sigurnog prolaza brodova kroz Hormuški tjesnac Izjava iz New Delhija dolazi nakon što je japanski tanker za sirovu naftu prešao Hormuz, prvi put otkako je počeo američko-izraelski rat s Iranom

Indija je u srijedu saopćila da se nastavljaju razgovori s Iranom o prolasku brodova kroz Hormuški tjesnac, prema riječima visokog zvaničnika, javlja Anadolu.

Mukesh Mangal, visoki indijski zvaničnik iz Ministarstva luka, brodarstva i plovnih puteva, izjavio je da New Delhi s Teheranom raspravlja o prolasku brodova.

„Želio bih ovdje reći da smo bili u kontaktu i da smo razgovarali s iranskim vlastima, naravno preko Ministarstva vanjskih poslova, radi izvlačenja naših brodova“, rekao je Mangal novinarima u glavnom gradu Indije na upit o japanskom tankeru za sirovu naftu koji je u utorak prešao ovaj ključni plovni put.

Japanski tanker za sirovu naftu bio je prvi takav brod koji je prošao kroz Hormuz od izbijanja američko-izraelskog rata s Iranom 28. februara.

„Bili smo vodeća zemlja u izvlačenju brodova, posebno onih za tečni naftni plin (LPG) iz tog područja. Dakle, Indija također ulaže napore. Nije samo Japan u pitanju, već sve zemlje pokušavaju. Pokušavamo i mi“, rekao je Mangal.

Oko 20 posto globalne opskrbe naftom svakodnevno prolazi kroz tjesnac, a povećana nesigurnost dovela je do rasta cijena nafte, kao i troškova transporta i osiguranja.

Indija je ovog mjeseca objavila da je nastavila s kupovinom nafte od Irana, prvi put u sedam godina, usred tekućeg sukoba na Bliskom istoku koji je poremetio globalnu opskrbu energijom, posebno širom Azije.

Nakon toga, 2 miliona barela iranske sirove nafte stiglo je u Indiju.

Indija nabavlja skoro 50 posto svojih energetskih zaliha, u vrijednosti od 180 milijardi dolara u 2024. godini, s Bliskog istoka, prema posljednjim dostupnim podacima.