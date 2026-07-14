Hormuški tjesnac bilježi obnovljeni sukob između SAD-a i Irana usred napada na brodove u ovom kritičnom plovnom putu

Indija pozvala iranskog diplomatu zbog pogibije indijskog mornara u Hormuzu Hormuški tjesnac bilježi obnovljeni sukob između SAD-a i Irana usred napada na brodove u ovom kritičnom plovnom putu

Indija je u utorak pozvala na razgovor zamjenika iranskog izaslanika nakon što je jedan indijski državljanin poginuo kada je Iran pogodio dva tankera Ujedinjenih Arapskih Emirata tokom tranzita južnom brodskom rutom Hormuškog tjesnaca u teritorijalnim vodama Omana, prenosi Anadolu.

Indijsko Ministarstvo vanjskih poslova zauzelo je „čvrst diplomatski stav“ nakon smrtonosnog pomorskog incidenta na Bliskom istoku, izvijestio je državni Doordarshan News.

Mohamed Javad Hosseini, zamjenik šefa iranske misije u New Delhiju, pozvan je u ministarstvo, objavio je lokalni emiter NDTV.

Ranije u utorak, Ministarstvo odbrane UAE-a saopštilo je da je jedan član posade poginuo, a osam drugih povrijeđeno, od kojih četiri teško, nakon što su dva tankera Ujedinjenih Arapskih Emirata pogođena iranskim krstarećim raketama u teritorijalnim vodama Omana.

Ministarstvo je identifikovalo brodove kao Mombasa i Al Bahiyah, navodeći da je preminuli bio indijski član posade na brodu Mombasa. Među povrijeđenima je šest državljana Indije i dva državljana Ukrajine.

Incident se dogodio usred eskalacije vojnih tenzija nakon što su SAD pokrenule treći uzastopni dan napada na Iran, navodeći da su operacije imale za cilj oslabiti kapacitete Teherana u Hormuškom tjesnacu, koji bilježi obnovljeni sukob između SAD-a i Irana.

Mornarica iranske Islamske revolucionarne garde saopštila je da je američka vojska ohrabrila dva supertankera da koriste neovlaštenu rutu u Hormuškom tjesnacu prije nego što su brodovi pogođeni i onesposobljeni, pri čemu nije pojasnila kako su tankeri pogođeni niti je eksplicitno preuzela odgovornost za incident.