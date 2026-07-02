Indijski i japanski premijeri prisustvuju 16. godišnjem samitu Indije i Japana u New Delhiju

Indija i Japan započinju "novo poglavlje" u odnosima: Modi ugostio Takaichi u New Delhiju Indijski i japanski premijeri prisustvuju 16. godišnjem samitu Indije i Japana u New Delhiju

Indijski premijer Narendra Modi u četvrtak je ugostio japansku kolegicu Sanae Takaichi na razgovorima u New Delhiju, opisujući sastanak kao početak "novog poglavlja" u njihovom strateškom i globalnom partnerstvu.

"Uzajamno povjerenje je naša najveća strateška prednost", rekao je Modi u obraćanju novinarima nakon razgovora s Takaichij, koja je u trodnevnoj posjeti povodom 16. godišnjeg samita Indije i Japana u New Delhiju.

“Japan je bio sastavni dio indijske priče o rastu, a… tehnološko partnerstvo će biti najjači stub naše saradnje”, rekao je indijski premijer. “Da bismo ostvarili ovu viziju, danas smo objavil i zajedničko saopštenje u vezi s poljem AI (vještačke inteligencije).”

Što se sektora odbrane tiče, rekao je: “Zajedno ćemo razviti takve odbrambene tehnologije koje će ojačati regionalni mir, pomorsku sigurnost i poredak zasnovan na pravilima.”

Naglasio je da će dvije strane "ojačati otpornost lanca snabdijevanja u strateškim područjima kao što su poluvodiči, kvantni i napredni materijali".

Takaichi je rekla da je uspostavljanje "međukomplementarnog odnosa saradnje" između Japana i Indije "postalo sve važnije" usred "nereda" u međunarodnim poslovima.

“Dogovorili smo se da produbimo stratešku saradnju... kako bismo postigli takve zajedničke ciljeve. Proširenje saradnje u oblasti pomorske bezbjednosti posebno je važno za regionalni mir i stabilnost”, rekla je ona.

Ovo je njena prva zvanična posjeta Indiji, nakon Modijeve posjete Tokiju prošlog augusta.

Nakon razgovora na nivou delegacije, dvije strane usvojile su zajedničku deklaraciju o ekonomskoj sigurnosti, te zajedničke izjave o saradnji u oblasti umjetne inteligencije i energetskoj otpornosti.

Također su razmijenili MoR i sporazume o ekonomskoj sigurnosti, čistoj energiji, kritičnim tehnologijama i istraživanju i razvoju.