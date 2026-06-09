Hrvatski premijer trenutno ne vidi realnu mogućnost trećeg entiteta u BiH Uloga visokog predstavnika ubuduće treba biti manje ntervencionistička, Hrvatska ostaje jak zagovornik evropskog puta BiH, kaže Andrej Plenković

Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je u ponedjeljak da trenutno ne vidi realnu mogućnost formiranja trećeg entiteta u Bosni i Hercegovini, ističući da bi za takve ustavne promjene bio potreban širok politički konsenzus unutar zemlje.

Govoreći za FTV i o ulozi visokog predstavnika, Plenković je naglasio da bi ona u budućnosti trebala biti manje intervencionistička.

„Ko god bude izabran, mora biti konstruktivan i ne treba koristiti previše bonske ovlasti. To je nešto što danas više niko ne želi. Nakon 31 godine, Bosna i Hercegovina treba stati na svoje noge“, rekao je.

Dodao je da je za to ključna puna ravnopravnost svih konstitutivnih naroda.

„Ne možemo govoriti o samostalnosti ako nisu svi ravnopravni. To mora biti temelj stabilnosti“, kazao je.

U istom intervjuu za Federalnu televiziju, Plenković je izjavio da će novi sporazum o graničnim prijelazima između Hrvatske i Bosne i Hercegovine značajno olakšati promet ljudi i robe.

Naveo je da sporazum predstavlja „veliki iskorak“, jer će broj graničnih prijelaza najviše kategorije biti povećan sa dva na pet, čime se omogućava efikasniji promet i širi obim kontrola.

Podsjetio je da dvije zemlje ostvaruju trgovinsku razmjenu vrijednu oko četiri milijarde eura godišnje.

Govoreći o političkim odnosima, istakao je da pitanje izbora člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda ostaje ključni problem, tvrdeći da Hrvati nemaju osjećaj legitimne zastupljenosti.

Prema njegovim riječima, izmjene Izbornog zakona predstavljaju najjednostavniji način za rješavanje tog pitanja i jačanje povjerenja među narodima.

Plenković je naglasio i da Hrvatska ostaje snažan zagovornik evropskog puta Bosne i Hercegovine, ističući da aktivno podržava njen napredak ka Evropskoj uniji.

Također je upozorio da bi veći broj kandidata iz reda hrvatskog naroda na izborima mogao dovesti do rasipanja glasova i dodatno zakomplikovati izborni rezultat.

Hrvatski premijer je u ponedjeljak boravio u radnoj posjeti BiH, a tokom posjete potpisan je i međudržavni sporazum o graničnim prelazima.