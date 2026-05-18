Hrvatski predsjednik odbija odobriti novog izraelskog ambasadora zbog politike izraelske vlade

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović odbija već sedam mjeseci odobriti imenovanje novog izraelskog ambasadora u Hrvatskoj zbog politike izraelske vlade i premijera Benjamina Netanyahua, prema današnjem izvještaju izraelskog lista "Yedioth Ahronoth".

List navodi da je Izrael u novembru 2025. odobrio imenovanje Nissana Amdura za ambasadora u Hrvatskoj i formalno zatražio diplomatsko odobrenje od hrvatskog predsjedništva u skladu sa standardnim diplomatskim procedurama.

Međutim, Milanović je odbio da odobri imenovanje, zbog čega je proces blokiran već sedam mjeseci.

Prema izvještaju, to je prvi put u historiji Hrvatske da predsjednik odbija dati saglasnost za imenovanje ambasadora.

Aktuelni izraelski ambasador u Hrvatskoj Gary Koren očekuje se da će krajem ovog mjeseca završiti mandat i vratiti se u Izrael.

Zbog blokade imenovanja Amdura, list navodi da će on umjesto toga otputovati u Zagreb kao otpravnik poslova, pozicija koja ne zahtijeva predsjedničko odobrenje, dok se situacija ne riješi.

Hrvatski predsjednik je u ponedjeljak saopćio da je naredio obustavu sve saradnje između Oružanih snaga Hrvatske (OSRH) i izraelske vojske zbog, kako je naveo, kršenja međunarodnog humanitarnog prava od strane Izraela.

U saopćenju na društvenim mrežama, Milanović je naveo da je zbog neprihvatljivog ponašanja izraelske vojske i neviđenog kršenja svih normi međunarodnog humanitarnog prava još u maju prošle godine naredio prekid svih oblika saradnje između OSRH i izraelske vojske, što obuhvata sve pripadnike hrvatske vojske.

Dodao je da je istovremeno pozvao hrvatsku vladu da obustavi svaki oblik trgovine oružjem i vojnom opremom s Izraelom.

Milanović je naveo da je u nedavnom telefonskom razgovoru direktno upozorio premijera Andreja Plenkovića da je svaki oblik vojne saradnje s Izraelom neprihvatljiv.

Izraelska vojska je od oktobra 2023. u ratu u Pojasu Gaze ubila više od 72.700 ljudi, uglavnom žena i djece, te ranila više od 172.700 osoba.

Uprkos primirju koje je stupilo na snagu 10. oktobra 2025., izraelska vojska nastavila je napade, u kojima je ubijeno više od 877 ljudi, a ranjeno više od 2.602, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze.