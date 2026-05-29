Hrvatska poručila da Crna Gora mora ispuniti dodatne kriterije u procesu pristupanja EU-u

Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je u petak da Crna Gora mora ispuniti dodatne kriterije u okviru Poglavlja 31, koje se odnosi na vanjsku i sigurnosnu politiku te dobrosusjedske odnose, prije nego što Hrvatska donese odluku o daljnjim koracima u njenom pristupnom procesu prema Evropskoj uniji.

U intervjuu za skopski portal, Plenković je rekao da su ministri vanjskih poslova dviju zemalja zaduženi za rješavanje otvorenih pitanja.

„Kada ti kriteriji budu ispunjeni, tada ćemo odlučivati o daljim koracima“, kazao je Plenković, naglašavajući da Hrvatska generalno podržava proširenje EU.

Bilateralni razgovori između dvije zemlje započeli su početkom 2025. godine, nakon što je Zagreb blokirao zatvaranje Poglavlja 31 u pregovorima Podgorice s EU krajem 2024. godine.

Među otvorenim pitanjima koja Hrvatska ističe nalaze se status školskog broda „Jadran“, pitanje odštete zatočenicima logora Morinj, kao i određena simbolična pitanja poput naziva objekata u Kotoru.

Odnosi između dvije zemlje dodatno su pogoršani nakon što je Skupština Crne Gore 2024. godine usvojila rezoluciju o genocidu u Jasenovcu i logorima Dahau i Mauthauzen, nakon čega je Zagreb proglasio nepoželjnim pojedine visoke crnogorske zvaničnike.

Plenković je istakao da je Hrvatska godinama pružala podršku Crnoj Gori na njenom evropskom putu, uključujući prenos znanja i ustupanje prevedene pravne stečevine EU (acquis communautaire) državama regiona.

Govoreći o mogućem modelu proširenja, rekao je da ne očekuje skoro formiranje većeg paketa država za pristupanje Uniji, ističući da su razlike među kandidatima trenutno prevelike.

„Ako se nastavi postojeći pristup individualnog napretka ka članstvu, teško je očekivati zajednički paket proširenja“, zaključio je Plenković.