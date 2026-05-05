Hrvatska osudila napade na UAE, poručila da ugrožavaju regionalnu stabilnost

Ministar vanjskih i evropskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman osudio je najnovije raketne i napade dronovima na Ujedinjene Arapske Emirate, izrazivši punu solidarnost s vodstvom i građanima te zemlje.

UAE je u ponedjeljak objavio da je izložen raketnim i napadima dronovima iz Irana.



U objavi na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u, Grlić Radman je poručio da Hrvatska snažno osuđuje takve napade, naglasivši da su neprihvatljivi i da dodatno ugrožavaju stabilnost na Bliskom istoku.

On je također izrazio podršku predsjedniku Mohamedu bin Zayedu Al Nahyanu, narodu UAE-a i partnerima u regionu.

Šef hrvatske diplomatije istakao je da je sigurnost na Bliskom istoku direktno povezana sa sigurnošću i prosperitetom Evropske unije.

Dodao je da će Hrvatska nastaviti blisko sarađivati s partnerima kako bi doprinijela smirivanju tenzija, jačanju diplomatije i postizanju održivog rješenja.

Regionalne tenzije su eskalirale otkako su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela, kao i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz pakistansko posredovanje, ali pregovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum. Primirje je kasnije produžio Trump bez određenog roka.

Od 13. aprila, Sjedinjene Američke Države provode pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski promet u Hormuškom moreuzu.

