Hrvatska na sastanku ministara NATO-a podržala jačanje kolektivne odbrane i dugoročnu pomoć Ukrajini

Vesna Besic
22 Maj 2026•Ažuriranje: 22 Maj 2026
Ministar vanjskih i evropskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman prisustvovao je u Helsingborgu u Švedskoj sastanku ministara vanjskih poslova država članica NATO-a, posvećenom aktualnim sigurnosnim izazovima i pripremama za nadolazeći samit u Ankari, javlja Anadolu.
Ministri su se složili kako daljnje snaženje kolektivne obrane ostaje prioritet i temelj Saveza, a u tom je kontekstu Grlić Radman istakao kako je Hrvatska već prošle godine dostigla cilj izdvajanja od dva posto BDP-a te je na dobrom putu ispunjenja obećanja o izdvajanju od pet posto BDP-a do 2035. godine.
Posebna pažnja posvećena je dugoročnoj podršci Ukrajini, a ministrima se pridružio i ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha koji ih je informisao o aktualnoj situaciji.
Grlić Radman je naglasio kako Hrvatska, polazeći od vlastitog iskustva agresije, pomaže Ukrajini na razne načine, od vojne pomoći do razminiranja, psihosocijalne pomoći, energetike i druge razvojne pomoći.
U sklopu rasprave o globalnim ugrozama, Grlić Radman je ukazao na sigurnosne izazove na susjednom Zapadnom Balkanu, području od strateškog interesa za NATO.
S obzirom na posljednje sukobe na Bliskom istoku i nestabilnosti u Južnom susjedstvu, potvrđena je važnost savezničkog pristupa od 360 stepeni koji garantuje praćenje i reakciju na prijetnje bez obzira na to odakle dolaze.
U skladu sa tim, istaknuta je važnost saradnje s partnerima u Perzijskom zaljevu u svjetlu iranskih napada, a Hrvatska je kao srednjoevropska i mediteranska saveznica podržala inicijativu učestvovanja zaljevskih partnera na nadolazećem samitu u Ankari.
Na sastanku je naglašena i važnost saradnje NATO-a i EU-a radi postizanja cilja "jače Evrope u jačem NATO-u". Hrvatska se zalaže za jedinstvo Saveza, snažnu transatlantsku vezu i jaču Evropu u jačem NATO-u.