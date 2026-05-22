Hrvatska na sastanku ministara NATO-a podržala jačanje kolektivne odbrane i dugoročnu pomoć Ukrajini Na sastanku ministara u Helsingborgu, Gordan Grlić Radman istakao je ispunjenje cilja izdvajanja za odbranu, podršku Ukrajini i važnost sigurnosti Zapadnog Balkana te saradnje NATO-a s partnerima

Ministar vanjskih i evropskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman prisustvovao je u Helsingborgu u Švedskoj sastanku ministara vanjskih poslova država članica NATO-a, posvećenom aktualnim sigurnosnim izazovima i pripremama za nadolazeći samit u Ankari, javlja Anadolu.

Ministri su se složili kako daljnje snaženje kolektivne obrane ostaje prioritet i temelj Saveza, a u tom je kontekstu Grlić Radman istakao kako je Hrvatska već prošle godine dostigla cilj izdvajanja od dva posto BDP-a te je na dobrom putu ispunjenja obećanja o izdvajanju od pet posto BDP-a do 2035. godine.

Posebna pažnja posvećena je dugoročnoj podršci Ukrajini, a ministrima se pridružio i ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha‎ koji ih je informisao o aktualnoj situaciji.

Grlić Radman je naglasio kako Hrvatska, polazeći od vlastitog iskustva agresije, pomaže Ukrajini na razne načine, od vojne pomoći do razminiranja, psihosocijalne pomoći, energetike i druge razvojne pomoći.

U sklopu rasprave o globalnim ugrozama, Grlić Radman je ukazao na sigurnosne izazove na susjednom Zapadnom Balkanu, području od strateškog interesa za NATO.

S obzirom na posljednje sukobe na Bliskom istoku i nestabilnosti u Južnom susjedstvu, potvrđena je važnost savezničkog pristupa od 360 stepeni koji garantuje praćenje i reakciju na prijetnje bez obzira na to odakle dolaze.

U skladu sa tim, istaknuta je važnost saradnje s partnerima u Perzijskom zaljevu u svjetlu iranskih napada, a Hrvatska je kao srednjoevropska i mediteranska saveznica podržala inicijativu učestvovanja zaljevskih partnera na nadolazećem samitu u Ankari.

Na sastanku je naglašena i važnost saradnje NATO-a i EU-a radi postizanja cilja "jače Evrope u jačem NATO-u". Hrvatska se zalaže za jedinstvo Saveza, snažnu transatlantsku vezu i jaču Evropu u jačem NATO-u.