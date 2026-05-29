Hoxha u Rimu s Tajanijem: Albanija i Italija potvrdile snažno strateško partnerstvo - Šef albanske diplomatije poručio je da odnosi dvije zemlje počivaju na historijskim vezama i zajedničkoj viziji, uz naglasak na podršku Italije evropskom putu Albanije

Albanski ministar za Evropu i vanjske poslove Ferit Hoxha izjavio je da se partnerstvo između Albanije i Italije zasniva na dubokim historijskim vezama i zajedničkoj strateškoj viziji za budućnost, javlja Anadolu.

Hoxha boravi u službenoj posjeti Italiji i sastao se u Rimu sa zamjenikom premijera i ministrom vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije Antoniom Tajanijem.

"Potvrdili smo odlično partnerstvo između Albanije i Italije, zasnovano na dubokim historijskim vezama, bliskom prijateljstvu između naših naroda i zajedničkoj strateškoj viziji za budućnost", rekao je.

"Malo je partnerstava tako duboko i dobro strukturirano kao naše. Naši razgovori potvrdili su visok nivo saradnje u širokom spektru oblasti, uključujući politički dijalog, evropske integracije, sigurnost, odbranu, migracije, povezanost, energiju, ekonomiju, turizam, kulturu i međuljudske veze."

Šef albanske diplomatije dodao je da Italija ostaje glavni trgovinski partner Albanije i strateški investitor u prioritetne sektore.

Izrazio je iskrenu zahvalnost Albanije za kontinuiranu i nepokolebljivu podršku Italije albanskom procesu pristupanja Evropskoj uniji, kao i za njenu kontinuiranu ulogu jednog od najsnažnijih podržavalaca evropske budućnosti Albanije i Zapadnog Balkana.

"Zajedno ostajemo posvećeni daljem jačanju našeg strateškog partnerstva, u korist naših građana, regionalne stabilnosti i jače Evrope", dodao je Hoxha.