Šef albanske diplomatije poručio da Tirana ostaje posvećena evropskom putu, jačanju regionalne saradnje i euroatlantskim vrijednostima

Hoxha na Dubrovnik Forumu: EU integracija jedini pravac za Albaniju Šef albanske diplomatije poručio da Tirana ostaje posvećena evropskom putu, jačanju regionalne saradnje i euroatlantskim vrijednostima

Ministar za Evropu i vanjske poslove Albanije Ferit Hoxha učestvovao je na 19. izdanju Dubrovnik Foruma, ističući značaj ovog skupa kao platforme za dijalog o budućnosti Evrope, regionalnoj sigurnosti i globalnim izazovima.

Forum ove godine nosi temu “Doba multipolarnosti: Puno smjerova, jedna budućnost“, a okuplja visoke zvaničnike i predstavnike međunarodnih institucija, akademske zajednice i civilnog društva.

Hoxha je poručio da je za Albaniju evropska integracija jedini strateški pravac ka budućnosti, naglašavajući da zemlja ostaje čvrsto opredijeljena procesu pristupanja Evropskoj uniji.

On je na društvenim mrežama dodao da Albanija nastavlja jačati regionalnu saradnju, promovisati euroatlantske vrijednosti i sarađivati sa partnerima u cilju izgradnje sigurnije, otpornije i prosperitetnije Evrope.

U Dubrovniku je jučer počeo 19. Dubrovnik Forum, međunarodna konferencija koja će tokom dva dana okupiti visoke zvaničnike, predstavnike međunarodnih organizacija, naučne zajednice, privrede i civilnog društva iz brojnih zemalja svijeta.

Ovogodišnje izdanje Foruma ujedno obilježava 20 godina od pokretanja konferencije, koja je 2006. godine započela pod nazivom Croatia Sammit.

U fokusu rasprava nalaze se promjene globalnog poretka, sigurnost i odbrana, energetska otpornost, umjetna inteligencija, kritične sirovine, ekonomska povezanost, pomorska sigurnost te izazovi na Zapadnom Balkanu, u Africi i azijsko-pacifičkoj regiji.

Kao uvod u glavni program održava se i prvi Dubrovnik Youth Forum pod motom "Bridging Seas, Building Future", koji je okupio 30 mladih stručnjaka iz više od 20 zemalja.