Hoxha i Ibrahimović: Odnos Albanije i Crne Gore primjer dobrosusjedstva na Zapadnom Balkanu Ministri vanjskih poslova Albanije i Crne Gore u Tirani poručili da dvije zemlje jačaju savezništvo u NATO-u i regionalnu stabilnost

Ministri vanjskih poslova Albanije i Crne Gore, Ferit Hoxha i Ervin Ibrahimović, ocijenili su u Tirani da su dvije zemlje tokom 20 godina diplomatskih odnosa izgradile snažno partnerstvo zasnovano na dobrosusjedstvu, saradnji u NATO-u i zajedničkoj evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, javlja Anadolu.

Hoxha je primio crnogorskog kolegu Ibrahimovića u Tirani.

Šef albanske diplomatije izjavio je da su Albanija i Crna Gora izgradile pravi model dobrosusjedstva i regionalne saradnje.

Hoxha je nakon sastanka rekao da ova posjeta ima poseban značaj, jer se održava na 20. godišnjicu uspostavljanja diplomatskih odnosa između dvije zemlje i istovremeno sa 20. godišnjicom obnove nezavisnosti Crne Gore.

"Tokom ove dvije decenije, Albanija i Crna Gora su, zajedničkom voljom, izgradile pravi model dobrosusjedstva i regionalne saradnje. Danas blisko sarađujemo kao prijateljske zemlje, kao partnerske zemlje, kao saveznici u NATO-u, u širokom spektru oblasti, kako bilateralno, tako i regionalno i multilateralno", rekao je Hoxha.

Šef albanske diplomatije dodao je da misle da će u odgovarajućem trenutku ponovo aktivirati zajedničke međuvladine sastanke.

Hoxha je dodao da Albanci u Crnoj Gori i crnogorska manjina u Albaniji ostaju snažni mostovi između dvije zemlje i dragocjena vrijednost odnosa.

Dodao je da Albanija visoko cijeni blisku saradnju s Crnom Gorom i konstruktivnu ulogu koju obje zemlje igraju u jačanju mira, stabilnosti i sigurnosti na Zapadnom Balkanu.

Naglašavajući da Albaniju i Crnu Goru danas drugi smatraju avangardnim zemljama u procesu proširenja EU, Hoxha je rekao da se za Albaniju napredak na putu ka Evropskoj uniji (EU) procjenjuje na osnovu opipljivih rezultata.

Ibrahimović je izjavio da su još jednom potvrdili da Albaniju i Crnu Goru povezuje ne samo geografska blizina, već i prijateljstvo, povjerenje i zajednička vizija razvoja i prosperiteta oba društva.

"Odnos između Crne Gore i Albanije je zaista veoma dobar i odličan, zasnovan na principima dobrosusjedskih odnosa, ali i saradnje, koji su već ojačani NATO savezom i zajedničkom saradnjom i zajedničkom evropskom vizijom. Danas u Tirani prenosimo jasnu poruku da: Crna Gora i Albanija nisu samo susjedi, već partneri sa zajedničkom odgovornošću za stabilnost, sigurnost, mir i evropsku budućnost regiona", rekao je.

Ibrahimović je dodao da Crna Gora snažno podržava integraciju cijelog Zapadnog Balkana u EU i naglasio da je cilj članstvo Crne Gore u EU do 2028. godine.

"I Crna Gora i Albanija kao zemlje kandidati za EU su u potpunosti u skladu sa vanjskom i sigurnosnom politikom EU. Crna Gora i Albanija nastavljaju intenzivnu saradnju", rekao je Ibrahimović.