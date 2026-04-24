Hodžić o panelu o BiH u Zagrebu: Pokušaj uvođenja Dodikovog političkog narativa u Hrvatsku Zamislimo da se u Njemačkoj organizira konferencija koja nosi naziv 'Neuspjela Francuska i njena teritorijalna reorganizacija'. To bi bilo nezamislivo, poručio je zastupnik bošnjačke nacionalne manjine u Hrvatskom saboru

Zastupnik bošnjačke nacionalne manjine u Hrvatskom saboru Armin Hodžić reagirao je u petak na konferenciju TradFest koja se održava u Zagrebu i u okviru koje je najavljen panel o Bosni i Hercegovini kao neuspjeloj državi, što smatra pokušajem uvođenja političkog narativa Milorada Dodika u Hrvatsku, prenosi Anadolu.

Hodžić je rekao da će konferencija okupiti niz ljudi koji dolaze s desnog političkog spektra i kako je izazvala dosta medijske pažnje i u Hrvatskoj i u BiH. Smatra nepojmljivim bilo gdje u zapadnoj Evropi i svijetu nazivati jednu susjednu državu neuspjelom.

"Zamislimo da se u Njemačkoj organizira konferencija koja nosi naziv 'Neuspjela Francuska i njena teritorijalna reorganizacija'. To bi bilo nezamislivo”, istaknuo je Hodžić, objavila je agencija Hina.

TradFest je godišnje međunarodno okupljanje tradicionalnih i konzervativnih lidera, mislilaca i aktivista koji svojim djelovanjem promoviraju (ponovno) uspostavljanje tradicionalnih i konzervativnih vrijednosti u Hrvatskoj i svijetu, navodi se na web stranici "tradfest.org".



Hodžić smatra da je riječ o tome da jedna određena skupina ljudi s margine društva i s margine političkog spektra pokušava Hrvatsku i Zagreb, kao političko središte Hrvatske, uvući u jedan takav politički narativ i da tu nije riječ ni o kakvoj akademskoj raspravi, nego o političkom narativu.

"Veoma je zanimljivo da je fondacija koja stoji iza organizacije tog festivala i tog panela ista ona organizacija koja se zalagala za ukidanje sankcija Miloradu Dodiku. Ovdje imamo prvi put povezivanje političkog narativa Milorada Dodika i ljudi koji dolaze s tzv. neke hrvatske pozicije, iako su oni na marginama te iste pozicije”, ustvrdio je Hodžić.

Smatra je da važno osuditi "nešto što zaziva teritorijalnu reorganizaciju i što prijeti raspadom susjedne države”.

"Moja je poruka ljudima i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, prije svega, ljudima koji su dio hrvatskog naroda, da Milorad Dodik nije prijatelj i saveznik ni Hrvata, niti Republike Hrvatske i njemu se fućka i za izborni zakon i za hrvatskog člana Predsjedništva i za poziciju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. To je njemu usputna stanica, jer on koristi svaku prigodu koju može da Hrvate etiketira kao ustaše, da 'Oluju' naziva genocidnom”, naglasio je.

Rekao je i kako je riječ o promašenoj temi i sagovornicima na tom panelu, dodavši da je riječ o istim ljudima koji na Fakultet političkih znanosti dovode brata Benjamina Netanjahua. A, to su ljudi, kako je istaknuo, koji dolaze s radikalne desnice i pokušavaju uspostaviti atmosferu razdora i napetosti između dva naroda i dviju prijateljskih država.

Novinari su Hodžića pitali hoće li Bošnjaci opet izabrati hrvatskog predstavnika u Predsjedništvu BiH, na što je odgovorio da ne može projicirati budućnost, ali da želi da ti izbori prođu dobro, prije svega, za građane BiH i da izaberu predstavnike koji će ih na najbolji način zastupati u institucijama njihove države.



Opći izbori u Bosni i Hercegovini trebalo bi da se održe u oktobru.



Miloradu Dodiku, lideru Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), sredinom 2025. oduzet je mandat predsjednika bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska, nakon pravosnažne presude Suda BiH kojom je osuđen na godinu zatvora i šest godina zabrane obavljanja javnih dužnosti zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika u BiH. Poznat je i po svojoj čestoj secesionističkoj retorici.

