HDZ BiH pozvao na transformaciju OHR-a, poziva na njegovo izmještanje izvan zemlje Iz stranke naglašavaju da članstvo BiH u Evropskoj uniji nije kompatibilno s postojećim modelom međunarodnog nadzora, zbog čega smatraju da je neophodna transformacija OHR-a, kao i njegovo izmještanje iz BiH

Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine saopćila je u ponedjeljak da Bosna i Hercegovina mora ubrzati reformske procese i preuzeti punu institucionalnu odgovornost za vlastiti politički i društveni razvoj, uz nužnu transformaciju i izmještanje Ureda visokog predstavnika iz zemlje.

U saopćenju se navodi da stranka uvažava ulogu međunarodnih partnera u očuvanju stabilnosti i podršci razvoju BiH tokom postkonfliktnog i demokratskog perioda, ali ističe da je, nakon više od tri decenije međunarodnog angažmana, potrebno hitno provesti reforme usmjerene ka ispunjavanju unutrašnjih i vanjskopolitičkih prioriteta.

Iz HDZ-a BiH naglašavaju da članstvo BiH u Evropskoj uniji nije kompatibilno s postojećim modelom međunarodnog nadzora, zbog čega smatraju da je neophodna transformacija OHR-a, kao i njegovo izmještanje iz BiH.

Dodaje se da demokratski i "legitimno izabrani" domaći zvaničnici moraju preuzeti punu odgovornost za upravljanje državom i donošenje političkih odluka, ističući da odgovornost za budućnost zemlje treba biti u rukama institucija koje imaju izborni legitimitet građana.

U saopćenju se također ističe da se ključni politički i reformski pomaci mogu ostvariti isključivo kroz konstruktivan dijalog domaćih političkih aktera, uz međusobno povjerenje, uvažavanje i poštivanje ustavnog poretka BiH te ravnopravnosti svih konstitutivnih naroda.

HDZ BiH poručuje da BiH svoj evropski i suvereni put treba graditi kroz djelovanje domaćih institucija i političkih predstavnika, uz partnersku, ali ne i nadređenu ulogu međunarodne zajednice.

Nakon skoro pet godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, mandata utemeljenog na Dejtonskom mirovnom sporazumu, Christian Schmidt donio je ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz Ureda visokog predstavnika (OHR).

O svojoj odluci obavijestio je Upravni odbor PIC-a te zatražio pokretanje procesa imenovanja njegovog nasljednika.