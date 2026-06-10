Na marginama SEECP samita u Sofiji, Haxhiu je razgovarala o evropskim integracijama, podršci članstvu Kosova u Vijeću Evrope, jačanju regionalnih veza i infrastrukturnim projektima sa Slovenijom i Sjevernom Makedonijom

Haxhiu u Sofiji s liderkama Slovenije i Sjeverne Makedonije: Fokus na EU put Kosova i regionalnoj saradnji Na marginama SEECP samita u Sofiji, Haxhiu je razgovarala o evropskim integracijama, podršci članstvu Kosova u Vijeću Evrope, jačanju regionalnih veza i infrastrukturnim projektima sa Slovenijom i Sjevernom Makedonijom

Vršiteljica dužnosti predsjednika Kosova Albulena Haxhiu sastala se u Sofiji s predsjednicom Slovenije Natašom Pirc Musar i predsjednicom Sjeverne Makedonije Gordanom Siljanovskom-Davkovom, gdje je istakla važnost nastavka podrške evropskom i euroatlantskom putu Kosova te jačanja regionalne saradnje i infrastrukturne povezanosti, javlja Anadolu.

Na sastanku sa Pirc Musar, Haxhiu je razgovarala o odnosima između Kosova i Slovenije, kao i o kontinuiranoj podršci Slovenije evropskom i euroatlantskom putu Kosova.

Haxhiu je izrazila zahvalnost Kosova na podršci Slovenije u procesu pridruživanja Vijeću Evrope i naglasila važnost nastavka te podrške do uspješnog završetka ovog procesa.

Na sastanku je bilo riječi o sljedećim koracima Kosova na putu ka Evropskoj uniji, uključujući potrebu za napretkom u reformama, usklađivanjem s vanjskom i sigurnosnom politikom EU i posvećenošću evropskim vrijednostima, nakon čega će uslijediti konkretni potezi u procesu integracije.

Haxhiu se zahvalila Sloveniji na doprinosu KFOR-u, naglašavajući važnost ove posvećenosti za sigurnost Kosova i stabilnost regije.

Na sastanku s predsjednicom Sjeverne Makedonije, Haxhiu je razgovarala o odnosima između Kosova i Sjeverne Makedonije, kao dvije susjedne zemlje sa zajedničkim interesom za regionalnu stabilnost, povezanost i evropske integracije.

Na ovom sastanku, Haxhiu je naglasila važnost nastavka međusobne podrške u međunarodnim organizacijama, uključujući podršku članstvu Kosova u Vijeću Evrope i jasnijem putu ka NATO-u.

Dio razgovora bio je posvećen i infrastrukturnim projektima koji direktno povezuju dvije zemlje, uključujući autoput Blace - Skoplje i projekat tunela Tetovo - Prizren, kao projekte od značaja za kretanje građana, trgovinu i ekonomski razvoj.