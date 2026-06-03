Vršiteljica dužnosti predsjednika Kosova poručila je da članstvo u EU ostaje strateški cilj zemlje te naglasila važnost reformi, vladavine prava i sprovođenja Plana rasta za Zapadni Balkan

Haxhiu poručila Costi: Kosovo ostaje posvećeno evropskim integracijama zasnovanim na zaslugama Vršiteljica dužnosti predsjednika Kosova poručila je da članstvo u EU ostaje strateški cilj zemlje te naglasila važnost reformi, vladavine prava i sprovođenja Plana rasta za Zapadni Balkan

Vršiteljica dužnosti predsjednika Kosova Albulena Haxhiu izjavila je tokom sastanka s predsjednikom Evropskog vijeća Antoniom Costom da Kosovo ostaje posvećeno procesu evropskih integracija koji se temelji na ispunjavanju kriterija, zaslugama i ostvarenom napretku, javlja Anadolu.

Istakla je da je članstvo u Evropskoj uniji strateška orijentacija Kosova, politički izbor njegovih građana i dugoročni državni interes.

Iz Ureda predsjednika Kosova saopćeno je da je Haxhiu tokom sastanka zahvalila Costi na kontinuiranoj pažnji Evropskog vijeća prema regiji, naglasivši da za Kosovo članstvo u EU ostaje strateška orijentacija, politički izbor građana i dugoročni državni interes.

Haxhiu je podvukla da Kosovo ostaje jedno od najproevropskijih društava u regionu i da je za njegove građane EU zajednica demokratije, vladavine prava, mira i dostojanstva.

"U vrijeme štetnih uticaja u regionu, jasna i duboko ukorijenjena evropska orijentacija Kosova treba se smatrati prednošću za samu Evropsku uniju", rekla je Haxhiu.

Na sastanku je razgovarano o evropskom putu Kosova, potrebi za unapređenjem procesa integracije, kao i o važnosti sprovođenja reformi vezanih za Plan rasta za Zapadni Balkan, pri čemu je Haxhiu naglasila da Kosovo ovaj Plan vidi kao konkretnu priliku za ekonomski razvoj, za približavanje zajedničkom evropskom tržištu i za direktne koristi za građane.

Costa je naglasio da pitanja vezana za integraciju u EU i sprovođenje Plana rasta zahtijevaju međustranački dogovor i nacionalni konsenzus na Kosovu, izvan političkih i stranačkih razlika.

U tom duhu, prema saopćenju, Haxhiu je naglasila da Kosovo ostaje posvećeno unapređenju evropske agende kroz reforme, institucionalnu koordinaciju i blisku saradnju sa EU.

Haxhiu je dodala da je Kosovo pokazalo posvećenost demokratiji, vladavini prava, osnovnim pravima, saradnji s Evropskom unijom i da ostaje posvećeno procesu integracije koji vrednuje zasluge, ispunjavanje kriterija i napredak Kosova.

Na sastanku je razgovarano i o dešavanjima u regiji, važnosti sigurnosti i stabilnosti, kao i o potrebi da evropska perspektiva Zapadnog Balkana bude praćena konkretnim, pravednim i jednakim koracima za sve zemlje koje provode reforme i poštuju evropske vrijednosti.