Hamas optužio Izrael za povratak "genocidnom ratu" u Gazi, u 48 sati ubijeno 20 Palestinaca

Hamas tvrdi da Izrael pojačava napade na civile u Gazi i da je u 48 sati ubijeno više od 20 Palestinaca, što, kako navode, pokazuje povratak "genocidnom ratu", javlja Anadolu.

U saopćenju, Hamas je naveo da izraelski zračni napadi na stambeni stan u centru grada Gaze tokom noći, u kojima je ubijeno desetero Palestinaca, uključujući dvoje djece i dvije žene, a ranjeno više desetina, predstavljaju "novi zločin" i "ponovno i očigledno kršenje" sporazuma o prekidu vatre potpisanog u Sharm el-Sheikhu.

Sporazum o prekidu vatre u Sharm el-Sheikhu potpisan je u oktobru 2025. godine uz posredovanje Egipta, SAD-a, Katara i Turske, a stupio je na snagu kasnije tog mjeseca.

Sporazum je uslijedio nakon dvogodišnjeg rata u Gazi koji je počeo 8. oktobra 2023. godine, tokom kojeg je, prema palestinskim podacima, ubijeno više od 72.000 Palestinaca, a ranjeno više od 172.000, uz široko rasprostranjeno razaranje koje je pogodilo oko 90 posto civilne infrastrukture.

Hamas je saopćio da intenzivirani napadi Izraela na civile širom Gaze i ubistvo više od 20 Palestinaca u napadima na stambene četvrti u protekla dva dana pokazuju njegovu namjeru da nastavi vojne operacije velikih razmjera.

Palestinska grupa je optužila Izrael da zanemaruje napore zemalja posrednica i krši garancije i obaveze preuzete sporazumom o prekidu vatre.