Grlić Radman u Ateni: Hrvatska i Grčka jačaju energetsku sigurnost jugoistočne Evrope Hrvatska i Grčka igraju komplementarne uloge – Hrvatska putem LNG terminala na Krku, a Grčka kroz terminale u Aleksandrupolisu i Revitusi, rekao je hrvatski ministar

Ministar vanjskih i evropskih poslova Hrvatska Gordan Grlić Radman izjavio je u srijedu u Ateni da Hrvatska i Grčka imaju „komplementarne uloge“ u jačanju energetske sigurnosti jugoistočne Evrope.

Grlić Radman boravi u radnoj posjeti Grčkoj, gdje se sastao s ministrom vanjskih poslova Giorgos Gerapetritis, kao i s premijerom Kyriakos Mitsotakis.

Nakon sastanka s Gerapetritisom, istakao je da je energetika pitanje od ključne važnosti, naglašavajući da dvije zemlje imaju važnu ulogu u sigurnosti snabdijevanja regiona.

„Hrvatska i Grčka igraju komplementarne uloge – Hrvatska putem LNG terminala na Krku, a Grčka kroz terminale u Aleksandrupolisu i Revitusi“, rekao je Grlić Radman, javlja Hina.

Dodao je da bi unapređenje prometne povezanosti između dvije države moglo dodatno ojačati ulogu istočnog Mediterana kao važnih vrata prema Evropi.

Istakao je i snažnu saradnju Zagreba i Atine u okviru Evropska unija, NATO, Inicijative triju mora, kao i drugih regionalnih formata, uključujući grupu MED9 kojom Hrvatska ove godine predsjedava.

Gerapetritis je kazao da su razgovarali i o zapadnom Balkanu, naglasivši da obje zemlje snažno podržavaju evropsku integraciju regiona, ali uz provođenje potrebnih reformi.

Najavio je da će Grčka proširenje Evropska unija staviti među prioritete tokom svog predsjedavanja u drugoj polovini naredne godine.

Grčki ministar je također čestitao Hrvatskoj na nedavnom samitu Inicijative triju mora održanom u Dubrovniku, te poručio da Atina pruža „nepokolebljivu podršku“ članstvu Hrvatske u Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), za koje se očekuje da bude ostvareno ove godine.