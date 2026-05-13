Grlić Radman u Ateni: Hrvatska i Grčka jačaju energetsku sigurnost jugoistočne Evrope

Zlatan Kapic
13 Maj 2026•Ažuriranje: 13 Maj 2026
Ministar vanjskih i evropskih poslova Hrvatska Gordan Grlić Radman izjavio je u srijedu u Ateni da Hrvatska i Grčka imaju „komplementarne uloge“ u jačanju energetske sigurnosti jugoistočne Evrope.
Grlić Radman boravi u radnoj posjeti Grčkoj, gdje se sastao s ministrom vanjskih poslova Giorgos Gerapetritis, kao i s premijerom Kyriakos Mitsotakis.
Nakon sastanka s Gerapetritisom, istakao je da je energetika pitanje od ključne važnosti, naglašavajući da dvije zemlje imaju važnu ulogu u sigurnosti snabdijevanja regiona.
„Hrvatska i Grčka igraju komplementarne uloge – Hrvatska putem LNG terminala na Krku, a Grčka kroz terminale u Aleksandrupolisu i Revitusi“, rekao je Grlić Radman, javlja Hina.
Dodao je da bi unapređenje prometne povezanosti između dvije države moglo dodatno ojačati ulogu istočnog Mediterana kao važnih vrata prema Evropi.
Istakao je i snažnu saradnju Zagreba i Atine u okviru Evropska unija, NATO, Inicijative triju mora, kao i drugih regionalnih formata, uključujući grupu MED9 kojom Hrvatska ove godine predsjedava.
Gerapetritis je kazao da su razgovarali i o zapadnom Balkanu, naglasivši da obje zemlje snažno podržavaju evropsku integraciju regiona, ali uz provođenje potrebnih reformi.
Najavio je da će Grčka proširenje Evropska unija staviti među prioritete tokom svog predsjedavanja u drugoj polovini naredne godine.
Grčki ministar je također čestitao Hrvatskoj na nedavnom samitu Inicijative triju mora održanom u Dubrovniku, te poručio da Atina pruža „nepokolebljivu podršku“ članstvu Hrvatske u Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), za koje se očekuje da bude ostvareno ove godine.