Grčka poručila da je postupanje izraelskog ministra prema aktivistima flotile za Gazu neprihvatljivo i za svaku osudu Atina također traži hitno oslobađanje aktivista s grčkim državljanstvom

Grčka je u srijedu saopćila da je postupanje utjecajnog izraelskog ministra u vladi prema aktivistima flotile za Gazu neprihvatljivo i apsolutno za svaku osudu.

"Ponašanje izraelskog ministra nacionalne sigurnosti (Itamar Ben-Gvir), koje je bilo usmjereno protiv građana koji učestvuju u Globalnoj flotili Sumud, neprihvatljivo je i apsolutno za svaku osudu", navodi se u saopćenju Ministarstva vanjskih poslova.

"Tražimo potpuno poštivanje međunarodnog humanitarnog prava i ljudskih prava te pozivamo izraelske vlasti da ubrzaju završetak svih procedura i odmah oslobode grčke građane", dodalo je Ministarstvo.

Reakcija je uslijedila nakon što je izraelski ministar nacionalne sigurnosti i koalicijski partner premijera Benjamina Netanyahua Itamar Ben-Gvir objavio video s natpisom "Dobrodošli u Izrael", prikazujući pritvorene aktiviste, koje su izraelske snage zarobile u međunarodnim vodama, vezane kablovskim vezicama i prisiljene da kleče.

Humanitarna Globalna flotila Sumud saopćila je u utorak da je svih 50 plovila u njenom konvoju pomoći zaplijenio Izrael. Zajedno su prevozili 428 ljudi iz 44 zemlje nakon što su isplovili iz Marmarisa u Turskoj, u novom pokušaju da probiju nezakonitu izraelsku blokadu Pojasa Gaze koja traje od 2007. godine.