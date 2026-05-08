Globalne cijene hrane rastu treći mjesec zaredom usred poremećaja u Hormuškom moreuzu Indeks cijena hrane FAO-a porastao je za 1,6 posto u odnosu na mart, dva posto u odnosu na prethodnu godinu, jer poremećaji u snabdijevanju energijom povezani s Hormuškim moreuzom povećavaju troškove unosa i transporta

Svjetske cijene hrane porasle su treći mjesec zaredom u aprilu, uglavnom zbog viših cijena biljnog ulja i povećanja cijena žitarica i riže usred povišenih troškova energije, saopćila je u petak Organizacija UN-a za hranu i poljoprivredu (FAO), javlja Anadolu.

"Referentni indeks svjetskih cijena prehrambenih roba porastao je u aprilu treći mjesec zaredom usred povišenih troškova energije i poremećaja uzrokovanih sukobom na Bliskom istoku", navodi se u saopćenju agencije.

FAO indeks cijena hrane u aprilu je u prosjeku iznosio 130,7 bodova, što je 1,6 posto više u odnosu na revidirani nivo iz marta i dva posto više nego godinu ranije.



FAO indeks cijena biljnog ulja porastao je za 5,9 posto od marta do najvišeg nivoa od jula 2022. godine, podržan višim cijenama palminog, sojinog, suncokretovog i ulja uljane repice.

Glavni ekonomista FAO-a Maximo Torero rekao je da globalni poljoprivredno-prehrambeni sistemi nastavljaju pokazivati ​​otpornost uprkos poremećajima povezanim s krizom u Hormuškom moreuzu, dok su se biljna ulja suočila sa snažnijim porastom cijena uglavnom zbog viših cijena nafte i veće potražnje za biogorivima.

FAO indeks cijena žitarica porastao je za 0,8 posto u odnosu na prethodni mjesec, odražavajući više cijene pšenice i kukuruza, dok je indeks cijena sve riže porastao za 1,9 posto jer su cijene sirove nafte i derivata povećale troškove proizvodnje i marketinga u zemljama izvoznicama riže.

FAO indeks cijena mesa dostigao je novi rekordni nivo u aprilu, porastom od 1,2 posto u odnosu na mart i 6,4 posto u odnosu na prethodnu godinu, predvođen višim cijenama goveđeg mesa.

Nasuprot tome, indeks cijena mliječnih proizvoda pao je za 1,1 posto u odnosu na mart, dok je indeks cijena šećera pao za 4,7 posto, pod pritiskom očekivanja obilnih globalnih zaliha.

FAO je povećao svoju prognozu globalne proizvodnje žitarica za 2025. godinu na 3,04 milijarde tona, što je porast od šest posto u odnosu na prethodnu godinu, dok je svoju prognozu proizvodnje pšenice za 2026. godinu revidirao nešto niže na 817 miliona tona.