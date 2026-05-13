Glavni pregovarač Kosova: Napredak u dijalogu zavisi od odgovornosti Srbije za napad u Banjskoj

Napredak u dijalogu između Kosova i Srbije zavisi od odgovornosti Beograda za napad u Banjskoj, poručio je glavni pregovarač Kosova Agron Bajrami nakon sastanka sa specijalnim predstavnikom Evropske unije Peterom Sorensenom.

Kako je saopćeno iz Ministarstva vanjskih poslova i dijaspore Kosova, Bajrami je naglasio da daljnji napredak u procesu uveliko zavisi od rasvjetljavanja i odgovornosti za napad od 24. septembra 2023. godine u Banjskoj.

„Daljnji napredak u procesu će također uveliko zavisiti od odgovornosti za teroristički napad, što uključuje predaju vođe napada Milana Radojičića i njegove grupe kako bi se suočili s pravdom na Kosovu“, naveo je Bajrami.

Istakao je da je Kosovo posvećeno završetku dijaloga kroz međusobno priznavanje, što bi otvorilo put punoj integraciji u EU i drugim međunarodnim organizacijama.

Bajrami je dodao da Priština ostaje konstruktivna u procesu, ali očekuje veći pritisak na Beograd da ispuni preuzete obaveze, uključujući podršku članstvu Kosova u međunarodnim institucijama.

Govoreći o narednim koracima, naglasio je da Kosovo insistira na punoj implementaciji Briselski sporazum i Ohridski sporazum, uključujući poštivanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Kosova.

Na sastanku je razgovarano i o narednim fazama dijaloga te konkretnim koracima za provođenje ranije postignutih sporazuma.

Dijalog Beograda i Prištine vodi se pod pokroviteljstvom EU-a od 2011. godine s ciljem normalizacije odnosa, ali uprkos postignutim sporazumima, političke tenzije i dalje usporavaju proces.