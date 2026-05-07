Francuski teretni brod prošao kroz Hormuški moreuz nakon nestanka signala

Francuski kontejnerski brod "CMA CGM Saigon" nakratko je nestao iz sistema za praćenje tokom prolaska kroz Hormuški moreuz, a zatim se ponovo pojavio kod obale Omana, što dodatno ukazuje na pojačane sigurnosne rizike i ometanja signala u ovom strateški važnom pomorskom pravcu, javlja Anadolu.

"CMA CGM Saigon" posljednji put je viđen u utorak kod Ras Al Khaimaha u Ujedinjenim Arapskim Emiratima prije nego što se ponovo pojavio u srijedu navečer kod obale Omana.

Brod je signalizirao Colombo u Šri Lanki kao svoje odredište.

Prekid signala za praćenje sugerira da je brod prešao moreuz s isključenim automatskim identifikacijskim sistemom (AIS), usred pojačanog ometanja signala u tom području.

Prolazak broda "CMA CGM Saigon" čini ga jednim od rijetkih plovila povezanih sa Zapadnom Evropom koja su bez incidenata prošla kroz moreuz od početka iransko-američkog sukoba.

Hormuški moreuz, jedna od najkritičnijih pomorskih prometnih tačaka na svijetu, od početka sukoba bilježi nagli pad komercijalnog prometa povezanog sa Zapadom, pri čemu mnogi operateri preusmjeravaju brodove ili izbjegavaju Zaljev zbog sigurnosnih razloga.

Do ovog razvoja događaja došlo je nekoliko dana nakon što je Iran najavio strožu kontrolu nad prometom u Hormuškom moreuzu i proširio svoju deklariranu operativnu zonu kako bi uključio dvije glavne luke UAE u Omanskom zaljevu.

U utorak je "CMA CGM San Antonio", još jedan brod u vlasništvu francuske brodarske kompanije, napadnut tokom tranzita kroz moreuz, pri čemu su članovi posade povrijeđeni, a brod oštećen.