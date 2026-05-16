Francuski ministar vanjskih poslova: Evropa bi mogla postati "treći akter" usred rivalstva SAD-a i Kine

Şeyma Erkul Dayanç
16 Maj 2026•Ažuriranje: 16 Maj 2026
Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot izjavio je u petak da bi Evropa mogla postati "treći akter" usred rastuće konkurencije između SAD-a i Kine.
"Xi Jinping i Donald Trump govore o 'Tukididovoj zamci'. Podsjetimo se kako je historija završila", napisao je Barrot na društvenoj mreži X.
"Tukididova zamka" je koncept koji opisuje rizik od sukoba između rastuće sile i etablirane sile.
Govoreći o Peloponeskom ratu, Barrot je rekao da je, dok su se Atina i Sparta iscrpljivale ratom, Makedonija jačala vojno, ekonomski i finansijski.
"Na kraju je Makedonija prevladala", rekao je.
"Ko bi danas mogao biti taj treći akter? To će biti Evropa, ako budemo imali hrabrosti i volje. To je ono za šta se zalažemo", dodao je Barrot.
Komentari su uslijedili nakon izjava Xi Jinpinga tokom razgovora s Trumpom u Pekingu, gdje je kineski lider spomenuo "Tukididovu zamku".