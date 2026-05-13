Eric Peltier je kazao da NATO mora iskoristiti samit u Ankari za resetiranje transatlantske podjele tereta usred rastućih globalnih tenzija

Francuski general-pukovnik: Samit NATO-a u Ankari mora označiti novi strateški podsticaj Eric Peltier je kazao da NATO mora iskoristiti samit u Ankari za resetiranje transatlantske podjele tereta usred rastućih globalnih tenzija

Predstojeći samit NATO-a u turskoj prijestolnici Ankari u julu mora označiti novi strateški podsticaj za Evropljane i sam savez, rekao je francuski general-pukovnik u utorak na 10. Forumu o sigurnosti Crnog mora i Balkana u Bukureštu, javlja Anadolu.

Govoreći na panelu pod nazivom "Od Hormuškog moreuza do samita u Ankari: Transatlantska veza pod pritiskom", Eric Peltier, zamjenik šefa francuskog Generalnog direktorata za međunarodne odnose i strategiju, ponudio je tri glavna uvida na tu temu.

Peltier je rekao da rat u Iranu vrši sve veći pritisak na transatlantske veze i da Evropljani moraju "hitno" prilagoditi svoju sigurnosnu i vojnu politiku jer SAD "više ne smatra Evropu strateškim prioritetom".

"Treće, samit u Ankari mora označiti novi strateški podsticaj za Evropljane i NATO", rekao je Peltier.

Tvrdi da je iranski rat i "simptom i akcelerator" promjena u globalnom sigurnosnom okruženju i da se transatlantska sigurnosna arhitektura nalazi "na raskršću duboke transformacije i testova kredibiliteta".

O prilagođavanju sigurnosne i vojne politike, Peltier je rekao da Evropljani moraju priznati da SAD neće biti toliko prisutan u Evropi kao u prošlosti, navodeći da je ovaj trend već bio vidljiv tokom mandata bivšeg predsjednika Baracka Obame.

Među rizicima, rekao je, je "bilateralizacija" odnosa između evropskih zemalja i SAD-a, što bi dovelo do "fragmentiranog djelovanja i oslabljene evropske kohezije", upozoravajući na "pretvaranje dijeljenja tereta u skidanje tereta".

Rekao je da samit u Ankari stoga mora označiti novi strateški podsticaj i za Evropu i za NATO, "ugrađen u kolektivni napor da se rebalansiraju transatlantski odnosi i podijeli odgovornost za sigurnost evropskog kontinenta".

Dvodnevni forum, koji je počeo u utorak, okuplja zvaničnike, stručnjake i predstavnike akademskih i poslovnih krugova.

Agencija Anadolu je globalni komunikacijski partner za događaj.

Samit NATO-a u Ankari održat će se 7. i 8. jula i bit će drugi samit NATO-a održan u Turskoj. Prethodni samit NATO-a u Turskoj održan je u Istanbulu 2004. godine.

- Transatlantske veze -

Govoreći na panelu, penzionisani američki general-pukovnik Ben Hodges, bivši komandant američke vojske u Evropi, rekao je da postoji ogroman pritisak na transatlantske odnose.

"Uvijek će postojati napetosti unutar bilo koje vrste koalicije ili saveza. To je priroda ovih stvari, jer svaka članica donosi svoje strateške interese. Ali nikada nisam vidio da je ovako loše", rekao je Hodges.

"Nadam se da ćemo to proći. Trebali bismo."

Tacan Ildem, šef Centra za ekonomiju i studije vanjske politike i bivši stalni predstavnik Turske pri NATO-u i OEBS-u, rekao je da će najvažniji ishod samita biti "poruka jedinstva, kohezije i solidarnosti među saveznicima".

Rekao je da je posvećenost kolektivnoj odbrani i član 5 "u srži" te poruke, dodajući da saveznici ne mogu ignorisati dešavanja na Bliskom istoku i da moraju biti spremni na "bilo kakve prijetnje i izazove koji dolaze iz bilo kojeg smjera".

Glen Howard, šef Saratoga fondacije sa sjedištem u Washingtonu, rekao je da njegovu perspektivu oblikuju "nove geopolitičke realnosti" koje proizlaze iz rata s Iranom i napetosti oko Hormuškog moreuza.

Howard je opisao blokadu moreuza kao "ogromnu grešku u američkoj velikoj strategiji", navodeći potencijalne iranske prihode od cestarina i tarifa nametnutih brodovima koji prolaze kroz plovni put.