Francuska zabranila ulazak izraelskom ministru Ben-Gviru zbog postupanja prema aktivistima flotile za Gazu Francuski ministar vanjskih poslova pozvao EU na sankcije nakon incidenata s evropskim državljanima na brodu Globalne flotile Sumud

Francuska je zabranila ulazak izraelskom ministru za nacionalnu sigurnost Itamaru Ben-Gviru na francusku teritoriju zbog, kako je ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot opisao, neprihvatljivih postupaka prema aktivistima na flotili koja je plovila prema Gazi.

Barrot je u subotu saopćio da je odluka uslijedila nakon incidenata u kojima su učestvovali francuski i evropski državljani koji su bili na Globalnoj flotili Sumud.

"Francuska ne može tolerisati da francuski državljani budu izloženi prijetnjama, zastrašivanju ili nasilju", rekao je on, posebno ako to čini aktuelni član vlade.

"Primjećujem da su ove akcije osudili brojni izraelski vladini i politički predstavnici. One dolaze nakon dugog niza šokantnih izjava i postupaka, poticanja na mržnju i nasilje nad Palestincima", napisao je Barrot na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

"Kao i moj italijanski kolega, pozivam Evropsku uniju da također uvede sankcije Itamaru Ben-Gviru", dodao je.

Ovaj potez uslijedio je nakon objave snimaka na kojima se vidi Ben-Gvir, ključni partner u vladajućoj koaliciji premijera Benjamina Netanyahua, kako se kreće među pritvorenim aktivistima koji kleče u tijesno poredanim formacijama s rukama vezanim iza leđa.

Na snimcima Ben-Gvir maše izraelskom zastavom i izruguje se pritvorenicima.

Ranije je italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani zatražio da šefica vanjske politike EU Kaja Kallas uvrsti moguće sankcije Ben-Gviru na dnevni red narednog sastanka ministara vanjskih poslova EU-a.

Slično tome, irski premijer Micheal Martin uputio je pismo predsjedniku Evropskog vijeća Antoniju Costi tražeći formalnu raspravu na predstojećem samitu EU-a o postupanju Izraela prema državljanima EU-a koji su bili na flotili.

Flotila, koja je prevozila 428 ljudi iz 44 zemlje, isplovila je u četvrtak iz Marmarisa u Turskoj, u pokušaju da probije izraelsku blokadu Pojasa Gaze koja traje od 2007. godine.