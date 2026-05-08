Francuska vraća ambasadora nazad u Alžir u pokušaju da obnovi efikasan dijalog Ambasadora Stephanea Romateta je Macron opozvao prošle godine nakon diplomatske krize

Francuska šalje svog ambasadora nazad u Alžir u pokušaju da obnovi efikasan dijalog, objavila je u petak televizijska kuća BFM TV, pozivajući se na predsjedništvo, prenosi Anadolu.

Francuski ambasador u Alžiru Stephane Romatet pratit će Alice Rufo, ministricu delegata u Ministarstvu odbrane, tokom njene posjete zemlji u petak, prema Elizejskoj palati.

Macron je Romateta opozvao u aprilu 2025. godine, nakon diplomatske krize.

Predsjedništvo je napomenulo da ovaj potez dolazi u trenutku kada Macron želi obnoviti efikasan dijalog s Alžirom, javlja BFM TV.