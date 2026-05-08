Francuska vraća ambasadora nazad u Alžir u pokušaju da obnovi efikasan dijalog

İlayda Çakırtekin
08 Maj 2026•Ažuriranje: 08 Maj 2026
Francuska šalje svog ambasadora nazad u Alžir u pokušaju da obnovi efikasan dijalog, objavila je u petak televizijska kuća BFM TV, pozivajući se na predsjedništvo, prenosi Anadolu.
Francuski ambasador u Alžiru Stephane Romatet pratit će Alice Rufo, ministricu delegata u Ministarstvu odbrane, tokom njene posjete zemlji u petak, prema Elizejskoj palati.
Macron je Romateta opozvao u aprilu 2025. godine, nakon diplomatske krize.
Predsjedništvo je napomenulo da ovaj potez dolazi u trenutku kada Macron želi obnoviti efikasan dijalog s Alžirom, javlja BFM TV.