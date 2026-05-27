Francuska pozvala ruskog ambasadora zbog „masovnih napada“ na Ukrajinu

Francuska je u srijedu pozvala na razgovor ambasadora Rusije nakon onoga što je nazvala „masovnim napadima prošlog vikenda“ na Ukrajinu, kao i zbog „neprihvatljivih prijetnji“ upućenih ukrajinskim civilima i stranim diplomatama, prenosi Anadolu.

U saopštenju objavljenom na američkoj društvenoj mreži X, Ministarstvo vanjskih poslova Francuske navelo je da je ruski izaslanik pozvan na razgovor na zahtjev Jeana-Noela Barrota, ministra vanjskih poslova.

„Svakog dana akcije Rusije demonstriraju njen cinizam i prezir prema međunarodnom pravu“, saopštilo je ministarstvo.

Francuska je također „oštro osudila“ ono što je nazvala Moskvonim „aktima zastrašivanja“, rekavši da oni odražavaju rusku „vojnu pat-poziciju“ u Ukrajini.

Ministarstvo je ponovilo podršku Francuske Ukrajini i ponovo pozvalo Rusiju da okonča ono što je opisalo kao svoj „ilegalni agresorski rat“.