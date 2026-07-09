Odluka donesena na NATO samitu održanom u Ankari, u Turskoj

Francuska će doprinijeti NATO snagama na sjeveru Švedske Odluka donesena na NATO samitu održanom u Ankari, u Turskoj

Francuska će učestvovati u finsko-švedskim borbenim snagama koje će biti raspoređene na sjeveru Švedske, nakon odluka donesenih na NATO samitu održanom u Ankari, saopćili su lideri Alijanse.

Samit je završen usvajanjem deklaracije u šest tačaka kojom se potvrđuje posvećenost NATO-a kolektivnoj odbrani prema članu 5 ugovora Alijanse, kao i nastavku podrške Ukrajini.

U deklaraciji je naglašena važnost jedinstva među članicama NATO-a te ponovo potvrđena spremnost Alijanse da odgovori na sigurnosne izazove.

Lideri su se složili da ojačaju prisustvo i spremnost NATO-a u regionu, uključujući i učešće Francuske u zajedničkim finsko-švedskim snagama na sjeveru Švedske, prenio je Radio Sweden u četvrtak.

Francuska je u srijedu također najavila da će rasporediti kopnene snage u okviru NATO-ovih Prednjih kopnenih snaga (Forward Land Forces – FLF) u Finskoj.

Samit u Ankari okupio je šefove država i vlada članica NATO-a koji su razgovarali o regionalnoj sigurnosti, saradnji unutar Alijanse i podršci Ukrajini.