Upravo mi je zabranjen ulazak u Veliku Britaniju. Izabrani političar. Branilac djevojaka i žena. Nevjerovatno, kazao je Sebastian Tynkkynen

Finskom političaru osuđenom za podsticanje mržnje odbijen ulazak u Veliku Britaniju Upravo mi je zabranjen ulazak u Veliku Britaniju. Izabrani političar. Branilac djevojaka i žena. Nevjerovatno, kazao je Sebastian Tynkkynen

Sebastian Tynkkynen, finski član Evropskog parlamenta, rekao je u srijedu da mu je zabranjen ulazak u Veliku Britaniju, javlja Anadolu.

Tynkkynen je drugi finski političar kojem je Velika Britanija zabranila ulazak, nakon Paivi Rasanen, finske zastupnice, kojoj je zabranjen ulazak zbog krivične presude, objavio je list "Ilta-Sanomat".

Tynkkinen je rekao da je primio poruku nekoliko sati prije leta, u kojoj je navedeno da "njegovo prisustvo neće služiti javnom interesu".

"Upravo mi je zabranjen ulazak u Veliku Britaniju. Izabrani političar. Branitelj djevojaka i žena. Nevjerovatno", napisao je Tynkkynen na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Rasanen, koji je u martu optužen za podstrekavanje grupe ljudi, rekao je za novine da mu je prvobitno odobrena putna dozvola za elektronsko putovanje (ETA), ali danima prije planiranog leta iz Britanije, rečeno mu je da neće moći ući u zemlju.

U aprilu je britanska vlada blokirala kontroverznom američkom reperu Kanyeu Westu da otputuje u Veliku Britaniju nakon svađe oko njegovog planiranog nastupa na muzičkom festivalu.