Finska se pridružila koaliciji za vojnu nabavku koju predvodi Ukrajina Inicijativa ima za cilj jačanje koordinacije nabavke i otpornosti lanaca snabdijevanja među partnerskim državama

Finska se pridružila Koaliciji za otpornu nabavku i jedinstvenu podršku (Corpus), multinacionalnoj platformi koju je pokrenula Ukrajina s ciljem jačanja koordinacije u oblasti vojne nabavke i otpornosti lanaca snabdijevanja među partnerskim zemljama.

Oružane snage Finske saopćile su u ponedjeljak da je njihova Komanda logistike formalno pristupila inicijativi nakon što je general-major Tero Ylitalo potpisao memorandum o saradnji u ukrajinskoj prijestolnici Kijev 30. aprila.

Prema navodima finskih oružanih snaga, Corpus je pokrenula Ukrajina, a među osnivačima su Finska, Danska, Italija, Norveška, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

„Koalicija formira platformu za saradnju između agencija za nabavku u odbrani, kombinirajući ukrajinsko iskustvo u ratnim nabavkama i održavanju sistema s dugoročnim stručnim znanjem partnerskih zemalja u razvoju odbrambenih kapaciteta“, navodi se u saopćenju.