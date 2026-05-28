Finska pozvala ruskog ambasadora zbog sumnje na kršenje zračnog prostora

Finsko Ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je u četvrtak da je pozvalo ruskog ambasadora i zatražilo objašnjenje o sumnji na kršenje zračnog prostora od strane ruskog vojnog aviona, javlja Anadolu.

"Ministarstvo vanjskih poslova Finske danas je pozvalo ambasadora Rusije i zatražilo objašnjenje u vezi sa sumnjom na kršenje zračnog prostora", napisalo je Ministarstvo na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, pozivajući se na incident koji se dogodio u srijedu.

Ovaj potez uslijedio je nakon incidenta u Finskom zaljevu u blizini poluotoka Porkkala, gdje se sumnja da je ruski vojni avion ušao u finski zračni prostor izbjegavajući grmljavinu, prema podacima finskog Ministarstva odbrane.

Finsko ratno zrakoplovstvo odgovorilo je na incident onim što su vlasti opisale kao operativni let, navodi se u saopćenju Ministarstva.

"Istraga o sumnji na kršenje zračnog prostora odmah je pokrenuta", rekao je ministar odbrane Antti Hakkanen.

Finske vlasti saopćile su da Granična straža istražuje slučaj i da će objaviti više detalja kako istraga bude napredovala.