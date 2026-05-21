Finska pozvala na poštovanje aktivista flote pomoći za Gazu na sastanku s izraelskim ambasadorom Finsko ministarstvo vanjskih poslova zahtijeva poštivanje međunarodnog prava

Finsko ministarstvo vanjskih poslova u četvrtak je ponovilo zahtjev za poštovanjem aktivista Globalne flote Sumud tokom sastanka s izraelskim ambasadorom, javlja Anadolu.

"Ministarstvo vanjskih poslova danas je, na sastanku s izraelskim ambasadorom, ponovilo zahtjeve za poštovanje učesnika Globalne flote Sumud, osiguranje pravičnog postupka i sigurnosti te poštivanje međunarodnog prava", saopćilo je Ministarstvo na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Dodali su da Izrael nastoji ukloniti pritvorene osobe sa svoje teritorije i potvrdili da održavaju kontakt s dotičnim osobama i s izraelskim vlastima.

Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir objavio je u srijedu na društvenim mrežama video na kojem se ruga propalestinskim aktivistima koji su vezani patentnim zatvaračem i prisiljeni klečati nakon što su ih izraelske snage pritvorile u međunarodnim vodama.

Ministar je izazvao negodovanje i u zemlji i u inostranstvu nakon što je objavio video koji je trajao minutu.

Izraelske snage su u ponedjeljak presrele humanitarnu misiju u međunarodnim vodama i pritvorile sve aktiviste na brodu.

Flota, koja je prevozila 428 ljudi iz 44 zemlje, krenula je prošlog četvrtka iz turskog okruga Marmaris u pokušaju da probije izraelsku blokadu nametnutu Pojasu Gaze od 2007. godine.