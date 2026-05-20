Finska će tražiti objašnjenje od izraelskog ambasadora zbog postupanja prema članovima flotile za Gazu Ministarstvo vanjskih poslova kaže da se prema pritvorenim aktivistima mora postupati s poštovanjem i u skladu s međunarodnim pravom

Finska je u srijedu saopćila da će zatražiti objašnjenje od izraelskog ambasadora zbog postupanja prema pritvorenim članovima humanitarne flotile za Gazu.

"Finska ne prihvata postupke prikazane na videosnimku i zatražit će objašnjenje od izraelskog ambasadora u vezi s postupanjem prema pritvorenim članovima Globalne flotile Sumud", navelo je finsko Ministarstvo vanjskih poslova u nizu objava na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Izjave su uslijedile nakon što je video koji je objavio izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir prikazao pritvorene aktiviste vezane plastičnim vezicama i prisiljene da kleče nakon što su ih izraelske snage privele u međunarodnim vodama.

Ministarstvo je navelo da se prema pritvorenim članovima flotile mora postupati s poštovanjem, njihova pravna zaštita mora biti osigurana, a njihova sigurnost zagarantovana.

"Princip vladavine prava i međunarodno pravo moraju se poštovati", navodi se u saopćenju.

Ministarstvo je također podsjetilo da je Finska preporučila izbjegavanje svih putovanja u Gazu, ali je navelo da to ne uklanja prethodno navedene principe.

Humanitarna Globalna flotila Sumud saopćila je u utorak da je svih 50 plovila u njenom konvoju pomoći zaplijenjeno od strane Izraela.