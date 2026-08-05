Fidan u Amanu razgovarao s ministrima vanjskih poslova Jordana i Alžira

Merve Berker
05. august 2026.•Ažuriranje: 05. august 2026.
ANKARA (AA) - Ministar vanjskih poslova Republike Turske Hakan Fidan sastao se u srijedu u Amanu s jordanskim i alžirskim kolegama, saopćilo je tursko Ministarstvo vanjskih poslova.
Fidan je u glavnom gradu Jordana održao sastanak s jordanskim zamjenikom premijera i ministrom vanjskih poslova Aymanom Safadijem, navodi se u saopćenju Ministarstva.
U odvojenom susretu, šef turske diplomatije sastao se i s ministrom vanjskih poslova Alžira Ahmedom Attafom.
Ministarstvo nije objavilo detalje o temama razgovora.