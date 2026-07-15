Fidan kaže da Ankara radi na tome da spriječi slične grupe da steknu uporište u državnim institucijama, uoči razgovora u Kijevu

Fidan: Turska odlučna da spriječi grupe slične FETO-u da se infiltriraju u državu Fidan kaže da Ankara radi na tome da spriječi slične grupe da steknu uporište u državnim institucijama, uoči razgovora u Kijevu

Turska poduzima mjere kako bi osigurala da se strukture slične terorističkoj organizaciji Fetullah (FETO) više nikada ne mogu uspostaviti unutar državnog sistema, izjavio je u srijedu ministar vanjskih poslova Hakan Fidan, prenosi Anadolu

U izjavi za novinare na željezničkoj stanici u Przemyslu u Poljskoj, prije putovanja u Ukrajinu, Fidan se osvrnuo na 10. godišnjicu osujećenog pokušaja državnog udara od 15. jula 2016. godine.



Fidan je kazao da su turska država i javnost ušle u novu borbu za oslobođenje nakon pokušaja državnog udara, tokom kojeg je Ankara zadala velike udarce domaćim i stranim terorističkim mrežama, posebno FETO-u.

Istakao je da je uklanjanje elemenata povezanih s FETO-om iz državnih institucija omogućilo vladi da se vrati svojoj temeljnoj misiji služenja javnosti.

Odlučnost koju je turski narod pokazao pod vodstvom predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana odigrala je veliku ulogu u uklanjanju ove organizacije iz sistema, dodao je.

„Mjere koje poduzimamo i propisi koje uvodimo će, nadamo se, osigurati da takve strukture ne mogu pronaći mjesto unutar sistema, kako danas tako i u budućnosti. Svi naši napori usmjereni su ka tome“, rekao je Fidan.

Naveo je da Turska nastavlja raditi na sprečavanju FETO-a da provodi nezakonite aktivnosti, špijunažu i operacije protiv zemlje u državama u kojima se nalaze njeni članovi.

Fidan je također pozvao članove ove organizacije koji žive u inostranstvu da odbace njeno rukovodstvo i vrate se istinskoj lojalnosti svojoj zemlji.

On je ustvrdio da vodeće ličnosti FETO-a koriste svoje preostale pristalice kako bi održale važnost grupe i služile stranim obavještajnim službama.

Pokušaj državnog udara 15. jula 2016. godine izvela je frakcija unutar Oružanih snaga Turske povezana s FETO-om.

Pučisti su otvorili vatru na civile i sigurnosno osoblje te bombardovali državne institucije, usmrtivši 253 osobe i ranivši hiljade njih.

- Posjeta Ukrajini

Fidan je rekao da će u Kijev putovati vozom, a očekuje se da će putovanje trajati oko 10 sati jer je ukrajinski zračni prostor i dalje zatvoren.

Tokom posjete, očekuje se da će se sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodymyrom Zelenskyym i svojim ukrajinskim kolegom te prenijeti poruke turskog predsjednika Erdogana.

Fidan je naveo da je prošlog mjeseca posjetio Moskvu, gdje je prenio Erdoganove poruke i saslušao perspektivu Rusije o ratu tokom razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom.

Također se osvrnuo na nedavne diplomatske kontakte koji uključuju Ukrajinu, uključujući posjetu američkog predsjednika Donalda Trumpa Turskoj, samit NATO-a u Ankari i sastanak lidera koalicije voljnih u Parizu, kojem je prisustvovao u ime Erdogana.

Fidan je kazao da evropske zemlje uglavnom slijede dva pristupa sukobu: podržavanje ukrajinskih ratnih napora i traženje načina za okončanje borbi.

„Turska je više fokusirana na kolosijek toga kako se rat može zaustaviti“, rekao je.

Napomenuo je da je Turska prošle godine bila domaćin pregovora Rusije i Ukrajine u Istanbulu, a prethodno je olakšala pregovore između strana.

Ankara je također posredovala u postizanju Crnomorskog sporazuma o žitu, koji je pomogao da se omogući siguran transport poljoprivrednih proizvoda iz ukrajinskih luka.

„Vjerujem da će moja posjeta dati pozitivan doprinos tekućim naporima“, zaključio je Fidan.