Sastanci Hakana Fidana u Berlinu obuhvatili NATO samit, evropsku sigurnost, rat u Ukrajini, Iran i situaciju u Gazi

Fidan: Turska će nastaviti blisku koordinaciju s Njemačkom Sastanci Hakana Fidana u Berlinu obuhvatili NATO samit, evropsku sigurnost, rat u Ukrajini, Iran i situaciju u Gazi

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio je u ponedjeljak da je tokom zvanične posjete Njemačkoj razgovarao o bilateralnim odnosima, kao i o regionalnim i globalnim dešavanjima.

"Odlučno ćemo nastaviti našu blisku koordinaciju i saradnju s našim saveznikom Njemačkom u bilateralnim, regionalnim i međunarodnim pitanjima", napisao je Fidan u objavi na turskoj društvenoj platformi NSosyal.

Fidan je naveo da je u Berlinu održan i treći sastanak Mehanizma strateškog dijaloga Turske i Njemačke.

Istakao je da je prethodni sastanak održan prije 12 godina te da ova sjednica pokazuje zajedničku volju dvije zemlje da dodatno unaprijede stratešku saradnju.

Dodao je da su s njemačkim zvaničnicima, posebno kancelarom Friedrichom Merzom i ministrom vanjskih poslova Johannom Wadephulom, sveobuhvatno razmotreni bilateralni odnosi.

Fidan je rekao da će dvije zemlje nastaviti produbljivati saradnju u oblastima poput odbrambene industrije, ekonomije, energije i povezanosti kroz konkretne projekte i međusobne investicije.

"Naglasili smo da je turska zajednica u Njemačkoj važan most koji jača ljudske, kulturne i ekonomske temelje naših odnosa te da je očuvanje tih veza važno", rekao je.

Dodao je da su sastanci obuhvatili i aktuelna pitanja, posebno pripreme za NATO samit u julu koji će biti održan u Ankari, evropsku sigurnost, razvoj situacije u ratu Rusije i Ukrajine, američko-izraelski rat protiv Irana i situaciju u Gazi.

"Istakli smo važnost rješavanja postojećih kriza diplomatskim putem", dodao je.

Pored sastanka u okviru Mehanizma strateškog dijaloga Turske i Njemačke s Wadephulom, Fidan se sastao i s premijerom savezne pokrajine Sjeverna Rajna-Vestfalija Hendrikom Wustom.