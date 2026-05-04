Fico najavio sastanak s Putinom tokom posjete Moskvi Slovački premijer kaže da neće prisustvovati vojnoj paradi 9. maja

Premijer Slovačke Robert Fico najavio je u ponedjeljak da će se tokom predstojeće posjete Moskvi sastati s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Fico je, boraveći u Jerevanu na samitu Evropske političke zajednice, rekao da će 9. maja posjetiti Moskvu povodom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom.

„Položit ću cvijeće na Grob neznanog vojnika Crvene armije kako bih izrazio zahvalnost za oslobođenje u ime slovačkih građana, a planiran je i kratak sastanak s predsjednikom Putinom. To je sve. Neću prisustvovati vojnoj paradi“, rekao je Fico.

Dodao je da će format posjete biti isti kao i ranije, te naglasio da sukob između Rusije i Ukrajine ima, kako je naveo, „određeni historijski kontekst“.

Fico je poručio da neće mijenjati stav pod pritiscima, prenio je Tanjug.

„Neću dozvoliti da budem doveden u poziciju da imam bilo kakvo kajanje“, rekao je.

On je naveo i da tokom sastanka Evropske političke zajednice nijedan lider nije pokrenuo pitanje njegove posjete Rusiji, ističući da smatra dijalog „neophodnim“.