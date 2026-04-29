Evropski parlamentarci pozvali EU da zabrani uvoz iz ilegalnih izraelskih naselja Usklađenost s međunarodnim pravom nije samo poželjna, već je zahtjev koji proizlazi direktno iz naših ugovora, kazali su parlamentarci u pismu upućenom Kaji Kallas

Grupa parlamentaraca Evropskog parlamenta (MEP) pozvala je Evropsku komisiju da razmotri potpunu zabranu trgovine robom porijeklom iz ilegalnih izraelskih naselja na okupiranim palestinskim teritorijama, javlja Anadolu.

U pismu od utorka, upućenom visokoj predstavnici EU-a za vanjsku politiku Kaji Kallas i evropskom komesaru za trgovinu Marošu Šefčoviču, parlamentarci su pozvali blok da uskladi svoje trgovinske prakse s međunarodnim pravom uvođenjem jačih mjera, uključujući sveobuhvatnu zabranu.

Apel je uslijedio nakon rasprava na Vijeću za vanjske poslove EU 21. aprila i nadovezuje se na zajedničku inicijativu Francuske i Švedske za ograničavanje uvoza iz naselja.

Zastupnici Evropskog parlamenta pozvali su se na savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde iz jula 2024. godine, u kojem se navodi da zemlje ne smiju podržavati ili pomagati situacije koje se smatraju ilegalnim prema međunarodnom pravu. Sud je također pozvao države da izbjegavaju ekonomske ili trgovinske odnose koji bi mogli pojačati takve uslove.

Prema pismu, postojeće politike EU-a ne ispunjavaju ove obaveze, jer ne sprečavaju trgovinu s naseljima.

"Dosljednost s međunarodnim pravom nije samo poželjna, to je zahtjev koji proizlazi direktno iz naših ugovora", napisali su parlamentarci, navodeći odredbe koje obavezuju blok da poštuje međunarodno pravo u svojim vanjskim djelovanjima.

Ukazali su na prethodne mjere EU-a, poput ograničenja proizvoda povezanih s prisilnim radom i sankcija usmjerenih na rusku energiju, kao dokaz da unija ima alate za odlučno djelovanje.

U pismu se navodi da je nekoliko članica EU-a, uključujući Belgiju, Španiju, Irsku, Sloveniju i Nizozemsku, već poduzelo korake prema ograničavanju uvoza naselja na nacionalnom nivou.

"Stoga vas pozivamo da ispitate i predložite trgovinsku mjeru usmjerenu na usklađivanje trgovinskih odnosa s Izraelom i okupiranim teritorijama s međunarodnim pravom zabranom trgovine s izraelskim naseljima", navodi se u pismu.