Evropski lideri osudili velike ruske napade na Ukrajinu, obećali nastavak podrške Kijevu Šefica evropske diplomatije rekla da će ministri vanjskih poslova na narednom sastanku razgovarati o povećanju međunarodnog pritiska na Rusiju

Evropski lideri i zvaničnici oštro su osudili val ruskih raketnih i napada dronovima širom Ukrajine, opisujući ih kao namjerno gađanje civila i dodatnu eskalaciju rata, uz ponovno potvrđivanje nastavka vojne i političke podrške Kijevu.

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je u nedjelju da napadi odražavaju "brutalnost i nepoštivanje ljudskih života i mirovnih pregovora", dodajući da se priprema dodatna evropska podrška ukrajinskim sistemima protuzračne odbrane.

"Teror nad civilima nije snaga. To je očaj", poručila je putem društvene mreže X sa sjedištem u SAD-u.

Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas rekla je da napadi pokazuju zaokret Rusije prema onome što je opisala kao "terorističke taktike" protiv urbanih centara, tvrdeći da vojni neuspjesi na frontu dovode do pojačanih napada na civilna područja.

"Ovo su gnusni činovi terora s ciljem da se ubije što više civila. Naredne sedmice ministri vanjskih poslova EU-a razgovarat će o tome kako povećati međunarodni pritisak na Rusiju", napisala je na X-u.

"Francuska osuđuje ovaj napad i upotrebu balističkog projektila Orešnik, što prije svega pokazuje svojevrsno srljanje i ćorsokak ruskog agresorskog rata", napisao je francuski predsjednik Emmanuel Macron na X-u, izražavajući podršku Ukrajini.

Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da Berlin "oštro osuđuje" ono što je nazvao nepromišljenom eskalacijom, ponavljajući da Njemačka ostaje čvrsto posvećena suverenitetu i odbrani Ukrajine.

"Oštro osuđujem ruske masovne i neselektivne raketne i napade dronovima na Kijev i druge ukrajinske gradove protekle noći. Namjerno gađanje civila predstavlja ratni zločin", izjavila je irska ministrica vanjskih poslova Helen McEntee, izražavajući solidarnost sa žrtvama i njihovim porodicama.

Belgijski ministar vanjskih poslova Maxime Prevot rekao je da napadi ne pokazuju nikakvu spremnost Moskve za mir, naglašavajući da su civilna područja ponovo direktno pogođena.

"Ne postoji opravdanje za napade koji terorišu cijelo stanovništvo. Belgija najoštrije osuđuje ove napade", rekao je, izražavajući podršku Ukrajini.

Izjave su uslijedile nakon izvještaja ukrajinskih vlasti o široko rasprostranjenim napadima projektilima i dronovima u više regija, uključujući Kijev i okolna područja.

Ukrajinski zvaničnici saopćili su da su oštećene stambene zgrade, infrastruktura i vladini objekti te da ima žrtava.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je Rusija u posljednjem valu napada lansirala oko 90 projektila i približno 600 dronova, što je izazvalo povrede i smrtne slučajeve, iako se potpuni broj žrtava još utvrđuje.

Rusija je, s druge strane, saopćila da je izvela ono što je nazvala "velikim odmazdnim napadom" usmjerenim na ukrajinske vojne i odbrambeno-industrijske objekte, tvrdeći da je operacija uključivala više vrsta projektila i dronova te da je ostvarila svoje ciljeve.

Rusko Ministarstvo odbrane navelo je da su napadi izvedeni kao odgovor na ukrajinske napade na teritorije pod ruskom kontrolom ranije tokom sedmice, uključujući incident u Luhanjskoj oblasti.