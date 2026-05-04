Lideri iz više od 40 zemalja okupit će se kako bi ojačali saradnju u oblasti demokratije, energetske sigurnosti i ekonomskih veza

Evropski lideri doputovali u Armeniju na Samit političke zajednice Lideri iz više od 40 zemalja okupit će se kako bi ojačali saradnju u oblasti demokratije, energetske sigurnosti i ekonomskih veza

Evropski lideri se u ponedjeljak okupljaju na osmom Samitu Evropske političke zajednice u glavnom gradu Armenije, Jerevanu, kako bi razgovarali o bližoj saradnji u oblasti demokratije, energetske sigurnosti i ekonomskih veza, javlja Anadolu.

Ovogodišnjim samitom, s temom "Izgradnja budućnosti: Jedinstvo i stabilnost u Evropi", kopredsjedavat će predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa i Nikol Pashinyan, premijer Armenije.

Prvi samit Evropske unije i Armenije održat će se u utorak, s ciljem jačanja bilateralnih odnosa. Prošle godine, armenska vlada je najavila namjeru da teži članstvu u EU, označavajući odmak od utjecaja Moskve.

Dvodnevnom samitu prisustvovat će lideri više od 40 zemalja, uključujući ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, premijera Velike Britanije Keira Starmera i italijansku premijerku Giorgiju Meloni.

Uoči samita u nedjelju, Starmer i Zelenski su se sastali i razgovarali o potrebi jačanja odbrambene saradnje s evropskim partnerima i važnosti zaštite energetske infrastrukture Ukrajine usred rata s Rusijom.

Tursku na najvišem nivou od 2008. godine predstavlja potpredsjednik Cevdet Yilmaz, što odražava rastući zamah u procesu normalizacije odnosa između Turske i Armenije.

Odnosi između dvije zemlje doživljavaju jedan od najaktivnijih perioda od 1990-ih zahvaljujući koracima normalizacije poduzetim posljednjih godina.

Zvaničnici su se 28. aprila sastali u Karsu kako bi razgovarali o ponovnom otvaranju željezničke pruge Kars - Gyumri, koja nije korištena 33 godine. Ako se obnovi, ova veza bi mogla postati vitalna arterija za regionalnu trgovinu.

U međuvremenu, Armenija se smatra da aktivno preoblikuje svoju vanjsku politiku, slijedeći uravnoteženiji i raznovrsniji pristup dok se snalazi u promjenjivoj regionalnoj dinamici na Južnom Kavkazu.

Zvaničnici opisuju ovu promjenu kao "višestrukovektorsku" vanjsku politiku usmjerenu na jačanje suvereniteta i smanjenje vanjskih ranjivosti.