Evropska unija se složila da ukine sankcije ministrima unutrašnjih poslova i odbrane Sirije

Evropska unija (EU) se složila da ukine sankcije ministrima unutrašnjih poslova i odbrane Sirije kao dio šire promjene politike prema Damasku, izjavila je u ponedjeljak visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas, javlja Anadolu.

"Također smo se složili da ukinemo sankcije ministrima unutrašnjih poslova i odbrane Sirije", rekla je Kallas novinarima nakon sastanka ministara vanjskih poslova EU u Briselu, dodajući da je odluka povezana s naporima za resetiranje odnosa i podršku političkoj tranziciji u zemlji nakon godina suspenzije pod erom Bashara al-Assada.

Ministri EU također su se složili da u potpunosti nastave Sporazum o saradnji između EU i Sirije, koji je prethodno djelimično suspendovan, i da kasnije tokom dana pokrenu politički dijalog na visokom nivou sa sirijskim vlastima.

Rekla je da se EU priprema da unaprijedi saradnju u oblasti sigurnosti i odbrane u Hormuškom moreuzu usred rastućih regionalnih tenzija i upozorila da je situacija i dalje krhka nakon nedavnih događaja u vezi s Iranom.

Ministri su razgovarali o jačanju pomorske misije EU Aspides, koja ima za cilj podršku pomorskoj sigurnosti i slobodi plovidbe, te o njenom potencijalnom doprinosu širim međunarodnim pomorskim naporima.

Ministri vanjskih poslova EU također su razgovarali o trgovinskim mjerama vezanim za izraelske okupatore na Zapadnoj obali, a nekoliko država članica pozvalo je na daljnje korake, rekla je Kallas.

Dodala je da će Evropska komisija nastaviti raditi na mogućim prijedlozima u ovom području.

Govoreći o Ukrajini, Kallas je rekla da su ministri procijenili razvojnu dinamiku bojišta, navodeći da je Ukrajina u "mnogo boljoj poziciji nego prije godinu dana".

Rekla je da su ministri razgovarali o sigurnosnim garancijama u slučaju primirja, uključujući poboljšane mogućnosti satelitskog praćenja, naglašavajući da svi budući mirovni pregovori moraju biti koordinirani s Kijevom.

Ministri su razgovarali i o procesu pristupanja Ukrajine EU, a Kallas je istakla ono što je opisala kao "izvanredan napredak u reformama" postignut u teškim okolnostima.

"Sada postoji novi zamah i moramo ga iskoristiti za napredak Ukrajine na putu ka EU. To znači otvaranje svih pregovaračkih klastera prije ljeta", rekla je.