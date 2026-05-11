Evropska unija obnovila puni sporazum o saradnji sa Sirijom Blok na ovaj način podržava tranziciju i ekonomski oporavak Sirije nakon pada Assada

Evropska unija (EU) je u ponedjeljak obnovila punu primjenu svog sporazuma o saradnji sa Sirijom, označavajući daljnji korak u obnovi veza nakon pada režima Bashara al-Assada, javlja Anadolu.

Vijeće EU usvojilo je odluku o ukidanju djelimične suspenzije Sporazuma o saradnji između Evropske ekonomske zajednice i Sirije, ukidajući odluku iz 2011. godine kojom su dijelovi sporazuma obustavljeni zbog kršenja ljudskih prava od strane Assadovog režima.

"Odluka šalje jasan politički signal o posvećenosti EU da se ponovo angažuje sa Sirijom i podrži njen ekonomski oporavak", navodi se u saopćenju vijeća.

Suspenzija, uvedena 2011. i proširena 2012. godine, odnosila se na odredbe vezane za trgovinu koje uključuju sirijski izvoz, uključujući naftu, naftne derivate, zlato, plemenite metale i dijamante.

Vijeće je saopćilo da uslovi koji su doveli do suspenzije "više nisu prisutni" nakon pada Assada u decembru 2024. i odluke EU ranije ove godine da ukine ekonomske sankcije Siriji, osim onih koje su zadržane iz sigurnosnih razloga.

Prema vijeću, obnavljanje sporazuma dio je šire politike bloka koja podržava "mirnu i inkluzivnu tranziciju u Siriji" i pomaže socio-ekonomskom oporavku zemlje.

Evropska komisija će formalno obavijestiti sirijske vlasti o odluci, navodi se u saopćenju. Ponovno uspostavljene odredbe stupit će na snagu prvog dana u mjesecu nakon obavještenja.

Sporazum o saradnji, potpisan 1977. godine, čini okvir za ekonomske i trgovinske odnose između EU i Sirije.

Vijeće je saopćilo da EU ostaje posvećena podršci ljudskim pravima, inkluzivnom upravljanju i reintegraciji Sirije u međunarodni ekonomski sistem.